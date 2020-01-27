Diyanet Başkanı: Depremde ölenler hükmen şehit

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremde vefat edenlerin hükmen şehit olduklarını iddia etti.

Mevlana Camii Taziye Evi’ne giden Ali Erbaş cenaze namazını kıldırdığı eşi Fatma Yıldız ve 1,5 yaşındaki oğlu Doruk Abbas Yıldız için baba Murat Yıldız’a ve yakınlarına taziyede bulundu. Burada “Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz” ayetini hatırlatan Erbaş şunları ekledi:

“Ölüme her an hazır olmamız lazım. Bunun da en büyük dersi, ibreti depremde var. Biraz önce birlikte oturup yemek yediğimiz, çay içtiğimiz, sohbet ettiğimiz insanlarla depremle birlikte hep birlikte birkaç saniye içerisinde toprağın altında olabiliyoruz. Bu hepimizin başına gelebilir. Zilzal Suresi’nde kıyamet “zelzele” kelimesi ile anlatılır. Deprem kıyametin bir alıştırmasıdır. Depremden, diğer afetlerden alacağımız dersler var. Rabbim ders almayı hepimize nasip eylesin, vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Onlar şehittir. Hükmi şehit diye bir ifade vardır. Depremde, yangında, selde, bu tür afetlerde hayatını kaybeden, denizde boğulan, bütün bunlar hükmi şehittir, hükmen şehittir. Geride kalan kardeşlerimizi sağ salim kurtarmak nasip olur inşallah.

Rabbim kardeşlerimize yardım eylesin, onların azmini, enerjisini, gücünü arttırsın inşallah. Bu şekilde birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman acılarımız azalıyor. Üzüntülerimiz paylaşıldıkça azalıyor. İnşallah birliğimiz beraberliğimiz daim olur. Şuradaki birliğimizi sürekli bir şekilde muhafaza etmek zorundayız. İnşallah böyle olduğumuz müddetçe birliğimiz beraberliğimiz daha da artacak.”

Bölgede bulunan Bakanlarla birlikte devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi alan Erbaş ayrıca, Kışla Camii’nde ve Onurlar Camii’nde depremde vefat eden vatandaşların cenaze namazlarını kıldırdı.