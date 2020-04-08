Diyanet Başkanı: “Hükmen şehit sayılırlar”

A Haber canlı yayınına katılan Ali Erbaş, açıklamalarda bulundu. Salgın hastalıklarda ölenlerin hükmen şehit sayılacağına dair hadis olduğunu belirten Erbaş şunları söyledi:

“Şehitlik, peygamberlikten sonra en büyük mertebedir. Hakiki şehit; vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda eden askerlerdir, polistir. Hakiki şehit olarak bunları değerlendiriyoruz. Fıkıhta bir de ‘hükmi (hükmen) şehitlik’ vardır. Bunlar da depremde, yangında, selde, denizde boğulmuş olanlar ve salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir. Hadis-i şerifte bunlar yer almaktadır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler.”