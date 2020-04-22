Doktorlara saldırılar arttı, hükümet yeni yasa çıkardı
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkelerden Hindistan'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların artması üzerine hükümet adım attı.
Hindistan, doktorlara yönelik saldırıları engellemek için yeni yasaları kabul etti.
Hindistan hükümeti, doktorlara veya sağlık çalışanlarına saldırmaktan suçlu bulunanların yedi yıla kadar hapse mahkum edilebileceği bir yasa çıkardı.
Ülkenin dört bir yanından doktorlar, hemşireler ve toplum sağlığı çalışanları saldırıya uğradığını bildiriyor. Şüpheli veya pozitif hastalarla temas izleme sürecindeyken mahallelerde meydana gelen saldırılarda veya hastanelerde çok sayıda saldırı olayı meydana geldi.
Bazı durumlarda da doktorlar, kendilerine virüs bulaştıracakları korkusuyla saldırıya uğradı.
Bugün yürürlüğe giren yeni yasaya göre hapis cezasının yanı sıra 6 bin 500 dolara kadar para cezası da uygulanacak.
Hindistan şimdiye kadar 20 binin üzerinde vaka ve 645 ölüm bildirdi.
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