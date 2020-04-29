Dolandırıcılık olayında bir kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın, kendisini bir ilçenin belediye başkanı olarak tanıtarak arayan ve Corona virüs salgını nedeniyle yardım topladığını iddia eden kişi tarafından 40 bin lira dolandırıldığı gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu üzerine çalışma başlattı.
Havale edilen paranın Abdulvahap B. tarafından bir bankanın Gebze şubesinden çekildiğini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi Darıca’da gözaltına aldı. Alınan ifadeler ve elde edilen deliller neticesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Albayrak’ı telefonla arayarak dolandırdığı öne sürülen Fatih Y’yi de Bağcılar’da yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdulvahap B. tutuklanırken, Fatih Y. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
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