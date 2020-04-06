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Dolar Ağustos-2018 krizindeki seviyeye geldi

Koronavirüs kaynaklı satış baskısı ve güvenli limana yönelimle birlikte dolar/TL güne kur krizinin yaşandığı Ağustos 2018 döneminde gördüğü 6,75 seviyesinde başladı, gün içinde 6.80'e kadar çıktı.

NationalTurk 06/04/2020
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Cuma günü beklentinin çok az üzerinde gerçekleşen mart ayı enflasyonu sonrası kurda yükseliş devam etmişti.

Bloomberg HT’ye göre pazar akşamı 22:00’de 6,80’i gören kur bu sabah 6,72’ye geriledi. Kur daha sonra yeniden 6.75’in üzerine yükseldi.

Türk Lirası yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 10’un üzerinde değer kaybetti.

Bloomberg verilerine göre bugün kur tekrar 6,80 seviyesine kadar çıktı.

TSİ 11:50 saatinde kur 6,77 seviyesinde işlem görüyor.

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