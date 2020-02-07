Doların ateşi yükseldi! Son 9 ayın zirvesi

Dolar kuru 6 TL direncini kırarak son dokuz ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Hafta boyunca 5.98 civarında seyreden dolar/TL kuru, küresel piyasalarda doların değer kazanmasıyla birlikte haftanın son işlem gününde 6 seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasaların kapanış saatlerinde kur 6.0290 seviyesindeydi. Bu seviyeler, son 9 ayın en yüksek noktası konumunda. Euro/TL ise 6.6080 seviyesinde bulunuyordu.

Euro/dolar paritesinde satış baskısı iyi gelen ABD verileri sonrasında artarken, parite 1.10 altına indi.