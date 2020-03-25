Dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi tamamlandı
Oktay "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan ülkelerde geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2 bin 721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye’ye yönelik uçuşları durdurulan ülkelerde geçici olarak bulunan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.
Dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesinin tamamlandığını belirten Oktay, “Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC’de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2 bin 721 öğrencimiz Türkiye’ye getirilmiştir.” açıklamasını yaptı.
Oktay, öğrencilerin ulaşımlarının Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının koordinasyonunda THY ile sağlandığını kaydederek, “Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerimiz 14 gün karantinada kalacaktır. Şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımız asla yalnız değildir.” ifadelerini kullandı.
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