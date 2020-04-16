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Dorukhan gidiyor mu? Beşiktaş yönetiminden açıklama
Beşiktaş kulübü, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı feshettiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Futbolcumuz Dorukhan Toköz’ün Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir.
Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz’ün sözleşmesini feshettiğine dair Kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır.
Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”
Genç futbolcunun menajeri Necdet Ergezen de haberlerin yalan olduğunu, kulübün açıklama yapacağını belirtmişti.
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