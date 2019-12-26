Dubai Shopping Fest 2020 başladı! İşte indirimler, müthiş çekilişler

Her yıl tüm dünyadan onbinlerce kişinin ziyaret ettiği, dünyaca ünlü yıldızların da katıldığı Dubai Shopping Fest bugün başlıyor. Festival 1 Şubat 2020’ye kadar devam edecek.

Palmiye Adaları, dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa, Marina bölgesindeki onlarca gökdeleni ve devasa alışveriş merkezleriyle tanınan Dubai’deki alışveriş festivali için organizatörler “Şimdiye kadarki en büyük festival olacak” açıklamasını yaptı. 2020 yılında EXPO’ya da ev sahipliği yapmaya hazırlanan Dubai, Alışveriş Festivali ile hem ülkeyi daha iyi tanıtmayı, hem de turizm gelirlerini arttırmayı hedefliyor.

Dubai Shopping Festival kapsamında, alışveriş merkezlerinde, mağazalarda ve Souq ismi verilen çarşılarda büyük indirimler yapılacak.

Organizatörler, 25. düzenlenecek festivali şimdiye kadarki en büyük ve en unutulmaz kılmak için çalışmaların sürdüğüne dikkat çekiyor. Dubai Festivalleri ve Perakende Kuruluşu (DFRE) CEO’su Ahmed Al Khaja, “Şehrin her köşesinde bir şeyler olacak. Bu, 25. senemiz. Festival boyunca her saat bireyleri, aileleri, çiftleri ve tüm ziyaretçileri eğlendirecek etkinlikler olacak. 20’den fazla konser, stand-up gösterileri, sokak karnavalları, kaçırılmayacak indirimler 38 gün boyunca devam edecek” diye konuştu.

Muhteşem açılış töreni

4 bini aşkın satış noktasında binden fazla markanın yer alacağı festivalde yüzde 75’e varan indirimlerin yanı sıra ziyaretçiler firmaların kişiye özel aktivasyonlarına katılma fırsatı da bulabilecek.

Göz kamaştırıcı günlük havai fişek gösterileri Al Seef, The Beach, La Mer ve Dubai Frame gibi noktalarda gerçekleştirilecek.

Dubai Shopping Fest 2020, Downtown Dubai’deki Burj Park’ta muhteşem bir açılış töreni ile başlıyor. Yıldızlarla dolu etkinlikte, 26 ve 27 Aralık tarihlerinde öğleden sonra saat 2’den 11’e kadar ünlü şarkıcıların konserleri, kültürel ve aile odaklı performanslar düzenlenecek.

Al Rigga Caddesi’n gece pazarı, Al Seef’te kültürel pazar, Al Khawaneej’de kış festivali ve Hatta’da bu yıla özel bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Dubai Shopping Festival’in ünlü çekilişleri de bu yıl birilerinin hayatını değiştirecek. Ziyaretçiler çeşitli etkinliklerde ödül puanları, nakit kuponlar, 27 kilo altın, hatta araba kazanma fırsatı bile bulabilecek. Organizatörler bu yılki ödülleri “mega” olarak niteleyerek dağıtılacak ödüllerin geçmiş yıllarda dağıtılanlardan çok daha fazla olacağını duyurdu.

8 milyon liralık aracın markası açıklanmıyor

Infiniti Mega çekilişi, ziyaretçilere QX50 otomobilinin yanı sıra günlük nakit para çekme fırsatı sunacak. Buna ek olarak, bir şanslı festival müşterisi 1 milyon dolar nakit para ödülünü alarak evine dönecek. Nissan Grand çekilişi ise ziyaretçilere günde beş Nissan modelinden birini kazanma şansı verecek. Biletler, Enoc ve Epco benzin istasyonlarından, Dubai Metro istasyonlarından ve Global Village’dan satın alınabilir

Otomobil ödüllerinin en büyüğü beş milyon dirhemlik (8.1 milyon TL) lüks bir otomobil olacak. Ancak organizatörler çekiliş yapılana kadar arabanın markasını açıklamayacaklarını duyurdu.

INFINITI Mega Çekilişi: Bu yıl Infiniti mega çekilişi, DSF ziyaretçilerine bir Infinit QX50 otomobilinde, ayrıca her gün DSF’de nakit olarak Dh200.000 çekip gitme şansı sunuyor. Buna ek olarak, bir şanslı DSF müşterisi DSF’nin sonunda 1 milyon dolar nakit para ödülü ile eve gidecek. Biletler, Enoc ve Epco benzin istasyonlarından, Dubai Metro istasyonlarından ve Global Village’dan satın alınabilir.

Konserler, tiyatro gösterileri, Duba’nin ilk hologram konseri

Ana Konserler: Dünyanın dört bir yanından gelen ve her zevke ve müzikal tercihe hitap eden küresel süper starlar festival boyunca hayranlarına unutulmaz konserler verecek.

City Walk’taki Coca-Cola Arena, 27 Aralık’ta Pakistanlı yıldız Rahat Ali Han’a ev sahipliği yaparken, İngiliz pop yıldızı Ellie Goulding, 10 Ocak’ta Arena’nın sahnesinde olacak. Dubai Media City Amfitiyatrosu da Mısırlı süperstar Amr Diab, Nour El Ain ve Ana 3ayesh de dahil olmak üzere birçok konsere ev sahipliği yapacak.

Rio Ferdinand ile Bir Akşam: Manchester United’ın efsane futbolcularından Rio Ferdinand, 8 Ocak’ta W Dubai – The Palm’da futbolseverlere kişisel hikayesini ve kariyer anektodlarını anlatacak.

Dubai’nin ilk Hologram konseri: Şehirdeki ilk hologram konserinde Arap dünyasının efsane seslerinden, 1975’te hayatını kaybeden Umm Kulthum hologram olarak sahne alacak. Umm Kulthum’un hologramına 20 müzisyen canlı olarak eşlik edecek. Dubai’nin ilk hologram konseri 26 ve 27 Aralık’ta Dubai Opera Grand Theatre’da gerçekleştirilecek.

Yalla DSF Oyunu: Yalla DSF, İngilizce, Arapça, Çince ve Rusça dillerinde ziyaretçilerle etkileşimde bulunan yenilikçi bir mobil oyun. Club Apparel’in geliştirdiği mobil oyunda oyunculara anında ödenebilecek özel ödüller kazanma şansı sunulacak.

Işık Oyunları: 7 Ocak – 1 Şubat tarihleri ​​arasında Burj Plaza’da şaşırtıcı etkileşimli ışık sistemleri göz kamaştıracak.

Dünya standartlarında sanatçılar uluslararası tiyatro gösterileri sunacak.

Zomato Gold üyelerine özel indirimler. Zomato Gold üyelik programına kaydolan kullanıcılar binden fazla restoranda yüzde 25’ten başlayan indirim fırsatı yakalayacak.

Dubai Shopping Fest indirimleri

Dubai’deki sayısız alışveriş merkezlerinde birçok marka yüzde 25 ila 75’i arasında indirimli satış yapacak. 2 Ocak – 26 Ocak arasında ise katılımcılar günlük sürpriz indirimleri kovalayacak. Sürpriz indirimlerde her bir marka tek bir lokasyonda indirim miktarlarını 24 saat önce açıklayacak. Açık hava pazarlarında da birçok sürpriz katılımcıları bekliyor olacak. Birleşik Arap Emirlikleri’nin hareketli pazarlarından ilham alan Souk Heritage konsepti ziyaretçilerin farklı kültürleri tecrübe etmelerini sağlayacak.

Majid Al Futtaim Malls, yeni ‘Share’ uygulamasıyla tüketicilere alışveriş yapmak için heyecan verici bir promosyon sunuyor. Majid Al Futtaim Alışveriş Merkezinde müşteriler 1.000.000 Puan kazanarak 25 milyonerden biri olmak için çekilişlere katılabilecek.

Fesitvalin stratejik ortaklarından The Dubai Mall, Emirates Airlines Skywards programı ile yeni bir tanıtım yaptı. Dubai Mall mağazalarından herhangi birinde belirli miktarlarda harcama yapanlar, 1.000.000 Skywards Mili kazanan 5 kişiden biri olma şansı yakalayacak.

26 Aralık – 5 Şubat tarihleri arasında dönüş olmak üzere şu andan 1 Şubat’a kadar Dubai’ye Emirates ekonomi sınıfı bilet satın alan herkes, tüm ülkeler için 10 kilogramlık ekstra bir bagaj hakkına sahip olacak.