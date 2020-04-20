Almanya’da çok sayıda eyalette bugünden itibaren, korona salgını nedeniyle kapalı olan dükkan ve mağazalar yeniden açıldı.

Geçen hafta koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemleri hafifletmek için bir araya gelen federal ve eyalet hükümetlerinin temsilcileri, kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılmasına karar vermişti. Bu bağlamda satış alanı 800 metrekareden az olan dükkanların faaliyetlerine devam etmesine izin verilmişti.

Federal hükümet, tüm dükkan ve mağazaların aynı anda açılması halinde çok fazla kişinin alışveriş için bu mekanlara gelmesinden, böylece virüsün yayılmasının hızlanmasından endişe ediyor. Ancak ilk gün beklenen olmadı.

Açılan alışveriş merkezleri ve mağazalar sıkı hijyen kuralları çerçevesinde hizmete başladı.

Erken saatlerde açılan alışveriş merkezleri ve mağazalara çok az sayıda kişinin alışveriş yapmaya geldiği görüldü.

İnsanların sosyal mesafe kurallarına uyduğu ve bazılarının da virüsten korunmak amacıyla maske taktığı gözlendi.

Ülkede restoran, kafe ya da eğlence yerlerinin ise Kovid-19 önlemleri çerçevesinde açılmasına henüz izin verilmiyor.

Ülkede kafe ve restoranlar ise hala kapalı.