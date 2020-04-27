“Dünya Kupası’ndan önce sadaka verdiğimiz için uçak düşmedi”

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu, Fox TV’de yayınlanan sahur programına katıldı.

Belözoğlu, 2002 Dünya Kupası’ndan önce verdikleri sadakanın, kafileyi taşıyan uçağı koruduğunu ve türbülans sonrası düşmesini engellediğini ifade etti.

Belözoğlu şunları söyledi;

“2002 Dünya Kupası’nda uçakta çok ciddi bir türbülans hadisesi yaşamıştık. O uçağa binmeden önce de aramızda biraz sadaka toplamıştık. Sağ salim çok şükür uçaktan indikten sonra da kurtulmamızın sebebini biraz da buna bağlamıştık.”