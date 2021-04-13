10 milyar yıl öncesi gözlendi: NASA çarpışmanın eşiğinde bulunan iki kuasar keşfetti

Kendi galaksilerinin merkezlerinde yer alan bu kuasarların arasında 10 bin ışık yılından daha az mesafe var. Bu da Dünya ve Samanyolu Galaksisi’nin merkezi arasındaki mesafeden (yaklaşık 26 bin ışık yılı) daha kısa.

Independent Türkçe’de yer alan derleme habere göre, yer tabanlı teleskoplarla yapılan gözlemlere göre, bu komşu kuasarlar tek bir nesne gibi görünüyor ve bir gün, kendi galaksilerinin önlenemez çarpışması sonucunda gerçekten de tek bir nesne olacak.

KUASAR NEDİR?

Uzayda bir yıldıza benzeyen ve Dünya’dan genellikle çok uzakta bulunan son derece parlak nesnelere kuasar ismi veriliyor. Çift kuasarlar son derece nadir görülüyor. Ancak yeni örnek, gökbilimcilerin şimdiye kadar tespit ettiği ilk çift kuasar değil. Araştırmanın yazarlarına göre, bugüne kadar 100’den fazla çift kuasar bulundu. Üstelik 1 Nisan’da hakemli bilimsel dergi Nature Astronomy’de yayımlanan aynı çalışmada ikinci bir çift kuasarın tespit edildiği aktarıldı. Bu çift de yine 10 milyar yıl öncesine tarihlendi.

ABD’deki Illinois Üniversitesi’nden, araştırmanın başyazarı Yue Shen, “Uzak evrende her bin kuasar başına bir çift kuasar düştüğünü tahmin ediyoruz. Yani bu çift kuasarları bulmak samanlıkta iğne aramak gibidir” açıklamasında bulundu.

Araştırmacılara göre birleşen kuasarları incelemek, galaksi oluşumunun ve yıkımının ayrıntılarını anlamalarını sağlayabilir. Kuasarların büyüdükçe yaydıkları radyasyon, yıldızları oluşturan tüm gazı yoldan çekebilecek, güçlü rüzgarlar üretebiliyor. Bu da yıldız oluşumunun sona ermesi ve kuasarları barındıran galaksilerin “erken emekliliğe” girmesi anlamına geliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden ve araştırmanın yazarlarından Nadia Zakamska, “Kuasarların evrendeki galaksi oluşumu üzerinde derin bir etkisi var. Evrenin bu erken döneminde ikili kuasar bulmak önemli. Bu sayede kara deliklerin ve ev sahibi galaksilerin birlikte nasıl evrimleştiğine dair uzun süredir var olan fikirlerimizi test edebiliriz” dedi.