ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Pazartesi günü eski başkan Donald Trump’ın Florida’daki evinde, kendisinin onayı üzerine arama yaptığını söyledi.

FBI ajanlarının Trump’ın evine düzenlediği baskınla ilgili olarak ilk kez konuşan Garland, arama emrinin içeriğini de kamuoyuyla paylaşmak istediğini ve Adalet Bakanlığı’nın bunun için Florida’da mahkemeye başvurduğunu açıkladı.

Garland, düzenlediği basın toplantısında, “önemli derecede kamusal yarar” gördüğünden, bu yönde bir talepte bulunduğunu belirtti.

Donald Trump’ın mahkemeye gidip gitmeyeceği bilinmiyor

Donald Trump’ın arama emrinin içeriğinin kamuoyuyla paylaşılmasını engellemek için bugün mahkemeye itiraz edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Bakan Garland ise daha fazla bilginin, uygun zamanda ve şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Hukukun üstünlüğü prensibine her koşulda uyulması gerektiğini vurgulayan Merrick Garland, Adalet Bakanlığı’na ve FBI’a yönelik “temelsiz” olarak nitelendirdi, iki kurumun personelinin de vatansever ve dürüst kişiler olduğunu vurguladı.

Garland, “Onlar haksız şekilde saldırı altındayken sessiz kalmayacağım” dedi.

ABD Adalet Bakanlığı henüz FBI’ın Trump’ın Florida’daki evini neden bastığını açıklamadı. Ancak baskının, Donald Trump’ın başkanlığının son bulmasının ardından Beyaz Saray’dan ayrılırken bazı gizli belgeleri yanınına alıp almadığıyla ilgili soruşturmayla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

ABD’de daha önce eski bir başkanın evinde ceza soruşturması kapsamında FBI ajanlarınca arama yapılmamıştı.

Amerikan Washington Post gazetesi, FBI’ın Trump’ın evinde aradığı bazı belgelerin, ABD’nin nükleer silahlarıyla ilgili olduğunu yazdı.

Donald Trump ve Cumhuriyetçiler öfkeli

BBC’nin Haberine göre Donald Trump ve mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti ise “Demokratların cadı avı” olarak nitelendirdikleri FBI baskınına tepkilerini sürdürüyor.

Trump destekçileri ve bazı Cumhuriyetçiler, Demokratları, eski başkanı hedef almak için federal bürokrasiyi silah olarak kullanmakla suçluyorlar.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun Cumhuriyetçi üyeleri Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada, “Merrick Garland aynı standartları (Başkan Biden’ın oğlu) Hunter Biden için uygulayacak mı? Hayır” diye bir mesaj paylaştı

Trump da Perşembe günü yaptığı açıklamada, ekibinin, kendisi hakkında federal düzeyde yürütülen tüm soruşturmalarda savcılarla tam işbirliği yaptığını söyledi.

ABD’de halen;

Temsilciler Meclisi’nin oluşturduğu özel komisyon, Trump’ın 6 Ocak 2021’deki Kongre saldırısı öncesindeki ve sırasındaki tavrını,

Adalet Bakanlığı, Trump’ın kaybettiği 3 Kasım 2020’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye çalışıp çalışmadığını,

Georgia eyaletinin Fulton bölgesinde de bir savcı, Trump ve yakınlarının, eyalette başkanlık seçimlerinin sonuçlarına müdahale etmeye çalışıp çalışmadığını soruşturuyor.

Donald Trump hakkında açılmış çeşitli usulsüzlük, sahtekarlık ve cinsel taciz davaları da bulunuyor.

Trump kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.