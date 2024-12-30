ABD’nin en uzun yaşayan başkanı Jimmy Carter 100 yaşında hayatını kaybetti

ABD’nin 39. Başkanı Jimmy Carter, 100 yaşında hayatını kaybetti. Carter Center tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir asırlık ömrü geride bırakan eski başkanın, Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Bir asır süren ömür

Sosyal medya platformu X’ten yapılan açıklamada, Jimmy Carter’ın “bir asrı geride bırakarak ABD tarihinin en uzun yaşayan başkanı” olduğu vurgulandı. Carter’ın son bir yıldan uzun süredir evinde bakım altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Trump’tan anlamlı mesaj

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Carter’a olan minnettarlığını dile getirdi. Trump, “Jimmy’nin başkanlığı döneminde karşılaştığı zorluklar, ülkemiz için kritik bir zamanda geldi. Tüm Amerikalıların hayatlarını iyileştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bunun için hepimiz ona minnettarız.” ifadelerine yer verdi.

Jimmy Carter’ın hayatı ve başkanlık dönemi

Jimmy Carter, 1976 yılında Georgia Valisi iken Demokrat Parti adayı olarak girdiği başkanlık yarışını kazanarak ABD’nin 39. Başkanı oldu. 1977-1981 yılları arasında görev yapan Carter, özellikle Orta Doğu’daki sorunlara yönelik diplomatik çabalarıyla dikkat çekti.

Nobel Barış Ödülü sahibi ve yazar

Hayatı boyunca 32 kitap yazan Carter, 2002 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü. Filistin’de iki devletli çözüm konusundaki kararlılığı ve barışçıl diplomasi girişimleriyle dünya sahnesinde iz bıraktı.

İsrail-Filistin meselesine duyarlılığı

Jimmy Carter, İsrail’in Filistin topraklarındaki ilhak planlarına sert eleştirilerde bulunmuştu. 2020’de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Batı Şeria’nın yüzde 30’unu ilhak etme planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Bu plan, Filistin topraklarının yasa dışı gaspı anlamına gelmektedir.” ifadelerini kullanmıştı.

Mirası ve hatırası

Jimmy Carter, yaşamını yalnızca siyasetle değil, insan hakları, barış ve diplomasi ile anlamlandırmış bir lider olarak hatırlanacak. Başkanlık görevinden sonra dahi aktif diplomasi yürütmüş ve barışçıl çabalarla dünyada iz bırakmıştır.



Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, TikTok’un kapatılmasını veya satılmasını zorunlu kılan yasayı durdurmak için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. Trump, platformun ifade özgürlüğü için kritik önem taşıdığını savundu.

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