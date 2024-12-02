ABD gemilerine yönelik Husi saldırıları etkisiz hale getirildi

ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Husilerin Aden Körfezi’nde ABD bayraklı ticari gemilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların, USS Stockdale (DDG 106) ve USS O’Kane (DDG 77) savaş gemileri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, “Saldırılarda hiçbir yaralanma ya da sivil kayıp yaşanmamış, ABD donanmasına ait hiçbir gemide hasar meydana gelmemiştir” ifadelerine yer verildi.

ABD’den kararlılık

CENTCOM, ABD savaş gemilerinin 3 gemisavar balistik füze (ASBM), 3 tek yönlü saldırı dronu (OWA UAS) ve 1 gemisavar seyir füzesini (ASCM) imha ederek hem ticari gemileri hem de mürettebatını koruduğunu belirtti. Bu müdahalenin, ABD’nin uluslararası deniz taşımacılığını ve bölgesel ortaklarını İran destekli saldırılara karşı koruma kararlılığını bir kez daha gösterdiği vurgulandı.

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, FBI’ın başına Kash Patel’i, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’ne (DEA) ise Chad Chronister’ı aday gösterdi.

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