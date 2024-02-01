ABD, Husilere ait kontrol merkezini vurdu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün Husilerin fırlatmaya hazırladığı bir füzenin, tespit edilen 10 insansız hava aracının (İHA) ve bu araçların kontrolünün sağlandığı merkezin vurulduğunu duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree ise ABD’ye ait olduğunu belirttiği ‘KOI’ adlı ticari geminin hedef alındığını söyledi.

ABD, Husilere ait 10 adet İHA tespit edildi

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “31 Ocak saat 15.30 sıralarında ABD kuvvetleri fırlatılmaya hazırlanan bir Husi füzesini vurarak imha etti. ABD kuvvetleri füzeyi Yemen’de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etmiştir. 1 Şubat saat 01.30’da ABD kuvvetleri Yemen’de Husilerin kontrolündeki bölgelerde İHA kontrol istasyonu ve 10 adet tek yönlü saldırı İHA’sı tespit etmiş ve bunların bölgedeki ticari gemilere ve ABD Donanması gemilerine yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Bunun üzerine ABD kuvvetleri meşru müdafaa kapsamında İHA kontrol istasyonunu ve 10 İHA’yı vurarak imha etmiştir” denildi.

Husiler: ABD’ye ait gemiyi hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, Yemen Deniz Kuvvetleri’nin ABD’ye ait olduğunu ifade ettiği ‘KOI’ adlı ticari gemiye operasyon düzenlediğini belirtti. Saree, “Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı deniz kuvvetleri, işgal altındaki Filistin limanlarına gitmekte olan bir Amerikan ticaret gemisi olan ‘KOI’yi hedef alan ve gemiyi doğrudan vuran birkaç deniz füzesi ile özel bir askeri operasyon gerçekleştirdi” denildi. CENTCOM, bu saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Kızıldeniz’deki askeri misyon için yeni tarih

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Yemen’deki İran destekli Husilerin saldırılarıyla mücadeleye yönelik AB misyonunun 19 Şubat’a kadar başlayacağını açıkladı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB savunma bakanlarıyla yapılan görüşmenin ardından basın toplantısında, Kızıldeniz’de düzenlenecek “Aspides” isimli AB misyonu hakkında detayları paylaştı.

“Koruyucu” anlamına gelen Aspides misyonunun yalnızca ticari gemileri korumayı amaçladığını vurgulayan Borrell, Aspides’in savunma misyonu olacağını kaydetti.

Borrell, misyonun hiçbir saldırı eyleminde bulunmayacağının altını çizerek misyon kapsamında donanma gemileri ve hava araçları kullanılacağını belirtti.

Tüm AB üye ülkelerin misyona katılmayacağını ifade eden Borrell, “Hedefimiz en geç 19 Şubat’ta Aspides misyonunu tesis ederek başlatmak. Umarım ve eminim ki öyle olacak. (AB) Üye ülkeler bu konuda güçlü bir kararlılık içinde.” değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, bakanlarla düzenlenen toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AB misyonunun 17 Şubat’ta başlayabileceğini belirtmişti.

AB liderleri bugün Ukrayna ve bütçe konusunda düzenledikleri özel zirvede, Orta Doğu’daki gelişmeleri de ele alacak. Zirvede liderlerin Kızıldeniz’deki misyon için tarihi netleştirmeleri bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İngiltere Savunma Bakanı Shapps ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüşme gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Shapps ile başkent Washington’da bir araya geldi.

Görüşmede ikili, Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıyı ele aldı ve Blinken, bu saldırının sorumlularından hesap soracaklarını vurguladı.

İkili, Yemen’deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz’de gemilere yönelik saldırılarından sorumlu tutulmasına ilişkin uluslararası eylemleri de ele aldı.

Blinken ve Shapps ayrıca Ukrayna’ya yönelik askeri ve diğer yardımlara olan desteklerini yineledi.

ABD’nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak’ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40’tan fazla asker de yaralanmıştı.

Kızıldeniz’deki durum

İran’ın desteklediği Yemen’deki Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023’te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen’den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz‘deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Kızıldeniz’deki olaylar, uluslararası konteyner taşımacılığı fiyatlarında büyük artışa yol açtı. Kızıldeniz’deki blokajdan en olumsuz etkilenenler arasında AB ülkeleri de bulunurken Avrupa’daki birçok otomotiv fabrikasının tedarik sorunları yüzünden üretimi durdurduğu bildirilmişti.