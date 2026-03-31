ABD İran Savaşı! İsrailli futbolcunun Lübnan görüntüleri infial yarattı

İsrail futbolunun aktif isimlerinden Menashe Zalka'nın Lübnan'ın güneyindeki askeri operasyonlar sırasında kaydedildiği belirtilen görüntüler, futbol dünyasında sert tartışmaları beraberinde getirdi. İsrail Birinci Ligi ekiplerinden Hapoel Hadera'nın 35 yaşındaki kaptanının, askeri üniformayla silah ateşlerken görüntülenmesi kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Hafta sonu sosyal medyada yayılan kayıtlar, yalnızca spor kamuoyunda değil, uluslararası futbol kurumları üzerinde de yeni bir baskı dalgası oluşturdu.

Görüntüler kısa sürede gündem oldu

Al Jazeera ve İsrail Kanal 14 televizyonunda yayınlandığı belirtilen görüntülerde, Menashe Zalka’nın Lübnan’ın güneyindeki işgal edilen bölgelerde askeri operasyonlara katıldığı görüldü. Yıkıma uğramış bir binanın içinde başka bir askerle birlikte yer aldığı aktarılan Zalka’nın, İsrail ordusunun paraşütçü tugayında yedek asker olarak görev yaptığı belirtildi.

İsrail basınına yansıyan bilgilerde, 35 yaşındaki futbolcunun daha önce Gazze’deki saldırılarda da uzun süre sahada bulunduğu öne sürüldü.

Futbol dünyasında tepki büyüdü

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Filistin Futbol Federasyonu cephesinden sert açıklamalar geldi. Özellikle aktif bir profesyonel futbolcunun cephede yer almasına ilişkin kayıtlar, spor etiği ve uluslararası futbol kurumlarının tavrı üzerinden yeni bir tartışma başlattı.

Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Susan Shalabi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İsrail’in Kanal 14 televizyonu, Hapoel Hadera’nın tetiği çekmeye hevesli kaptanını kutluyor.”

Gözler yeniden FIFA’ya çevrildi

Ortaya çıkan görüntülerin ardından eleştirilerin odağı bir kez daha FIFA oldu. Kısa süre önce ayrımcılık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonu’na 150 bin İsviçre frangı para cezası verildiği ancak men yaptırımı uygulanmadığı hatırlatıldı.

Bu gelişmeyle birlikte, uluslararası futbol kurumlarının İsrail’e yönelik tavrı yeniden sorgulanmaya başlandı. Özellikle Rus takımlarına 2022’de uygulanan hızlı yaptırımların ardından, İsrail konusunda benzer bir adım atılmaması “çifte standart” eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı.

Spor etiği tartışması derinleşti

Gazze’deki saldırılar, Lübnan’daki operasyonlar ve İran ile tırmanan gerilim sürerken, bir profesyonel futbolcunun savaş sahasındaki görüntülerinin ortaya çıkması, spor ile askeri faaliyetler arasındaki sınırın yeniden tartışılmasına yol açtı.

Şu ana kadar Menashe Zalka hakkında resmi bir disiplin soruşturması başlatıldığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Ancak görüntülerin ardından uluslararası spor otoriteleri üzerindeki baskının giderek arttığı ve bu tartışmanın kısa sürede gündemden düşmeyeceği değerlendiriliyor.

