ABD, İran’a saldırdı! Trump: İran’ın nükleer kalbi yok edildi

ABD; İsrail ile İran arasındaki gerilimin doruğa ulaştığı bir dönemde doğrudan devreye girdi. Başkan Donald Trump’ın talimatıyla Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislere yönelik düzenlenen hava saldırısı, bölgeyi yeni bir savaşın eşiğine getirdi. Trump, “Tüm uçaklarımız İran hava sahasından çıktı, Fordow tamamen yok edildi. Şimdi barış zamanı” dedi. İran ise “geri dönüşü olmayan sonuçlar” uyarısında bulundu.

ABD’nin “tam isabet” saldırısı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamalarda, İran’daki üç ana nükleer tesisin “tam kapasiteyle vurulduğunu” belirtti. Trump, “Fordow, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere üç nükleer tesise yönelik çok başarılı saldırımızı tamamladık. Tüm uçaklar güvenli şekilde üslerine dönüyor” ifadelerini kullandı. Fordow tesisine “tam yük bomba bırakıldığını” duyuran Trump, “Bu tarihi bir an. Şimdi barış zamanı” dedi.

Ayrı bir paylaşımda ise “Fordow gitti” ifadelerini kullanarak saldırının ağırlığını tekrar vurguladı. ABD’nin saldırı planında yalnızca B-2 bombardıman uçaklarının taşıyabildiği GBU-57 tipi sığınak delici bombaların kullanıldığı ve toplam 6 adet bomba ile tesisin hedef alındığı bildirildi.

Beyaz Saray’dan ulusa sesleniş

Trump, saldırının ardından Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçerek bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. Açıklamasında İran’a seslenen Trump, “İran bu savaşı sonlandırmalı. Aksi takdirde karşılaşacağı trajedi, son sekiz günde gördüğümüz her şeyden büyük olur” dedi.

ABD Başkanı, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e de göndermede bulunarak, “Nerede saklandığını biliyoruz. Şimdilik hedefimizde değil” sözlerini kullandı.

İran’dan sert tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu saldırılar sonsuz sonuçlar doğuracak. Tüm seçeneklerimiz masada” dedi. İran Dışişleri Bakanlığı ise “ABD, İran’a karşı tehlikeli bir savaşı başlatmıştır. Bu, açık bir saldırganlıktır ve cezalandırılacaktır” ifadelerini kullandı.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Saeid Iravani ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı ve “ABD’nin saldırıları uluslararası hukukun ağır ihlalidir” diyerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

“Bölge felakete sürükleniyor”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, saldırıyı “tehlikeli bir tırmanış” olarak nitelendirerek, “Bu çatışma kontrolden çıkabilir. Sivil halk için feci sonuçlar doğurabilir” uyarısında bulundu.

Latin Amerika’dan Küba, Venezuela ve Şili saldırıyı sert şekilde kınadı. Meksika ve Kolombiya ise taraflara itidal çağrısı yaptı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, “Barış istiyoruz ve buna ihtiyacımız var” derken, Küba lideri Miguel Diaz-Canel, “ABD, bölgeyi geri dönüşü olmayan bir krize sürüklüyor” dedi.

Demokratlardan Trump’a azil tepkisi

ABD Kongresi’nde Demokrat Parti üyeleri, Trump’ın saldırıyı Kongre onayı olmadan gerçekleştirmesine sert tepki gösterdi. Alexandria Ocasio-Cortez, “Bu açık bir azil gerekçesidir” dedi. Rashida Tlaib, “Anayasayı ihlal etti. Bir daha bu tuzağa düşmeyeceğiz” açıklamasını yaptı. Jim McGovern ise, “Bu delilik” ifadeleriyle durumu eleştirdi.

İran’dan misilleme: İsrail’e 27 balistik füze

ABD saldırısına yanıt gecikmedi. İran ordusu, İsrail’in Hayfa ve Tel Aviv başta olmak üzere 10 farklı noktasını 27 balistik füzeyle hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ilk dalganın 22, ikinci dalganın ise 5 füzeden oluştuğunu açıkladı.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA), saldırılarda 16 kişinin yaralandığını duyurdu. İç Cephe Komutanlığı, son saldırıların sona erdiğini ve vatandaşların sığınaklardan çıkabileceğini bildirdi.

Bölgede savaş riski büyüyor

ABD’nin doğrudan müdahalesiyle birlikte İsrail-İran hattındaki savaş, artık çok daha geniş bir alana yayılma riski taşıyor. Husi milisleri ABD ve İsrail’e karşı savaşa hazır olduklarını bildirirken, Hamas da ABD’nin müdahalesini “uluslararası barışa doğrudan tehdit” olarak nitelendirdi.

