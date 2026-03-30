ABD İran Savaşı! Netanyahu işgalin genişletilmesini istedi

Netanyahu'nun konuşmasında, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı'nda yaptığı konuşmada, Lübnan'ın güneyine ilişkin yeni bir talimat verdiğini duyurdu. Netanyahu, "güvenlik bölgesi" adı altında işgalin genişletilmesini istediğini belirtirken, İsrail'in kuzeyindeki durumu tamamen değiştirmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Netanyahu’nun konuşmasında, ordunun güney Lübnan’da halkın zorla yerinden edildiği bölgelerde daha geniş bir hakimiyet kurması gerektiği yönündeki mesajı dikkat çekti. Hedeflerine ulaşana kadar güç kullanmaya devam edeceklerini söyleyen Netanyahu, Lübnan’daki saldırıların süreceğini de açıkça dile getirdi.