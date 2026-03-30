ABD İran Savaşı! Trump: Rejimi zaten değiştirdik

ABD İran Savaşı! ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların ardından yaptığı açıklamalarla yine tartışma yarattı. Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, Tahran’da artık eski isimlerin değil, daha “makul” bulduğu farklı bir grubun öne çıktığını ileri sürdü. Trump’ın, bu tabloyu açık biçimde “rejim değişikliği” olarak nitelemesi dikkat çekti.

Trump: Biz zaten rejimi değiştirdik

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, İran’daki son tabloya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Biz zaten rejimi değiştirdik. Daha önce kimsenin muhatap olmadığı farklı insanlarla muhatap oluyoruz. Tamamen farklı bir grup. Bu nedenle bunu rejim değişikliği olarak değerlendiririm.”

Trump’ın bu sözleri, Washington yönetiminin İran’daki mevcut yapıya ilişkin bakışını bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD İran Savaşı! Ateşkes planı sorusuna da yanıt verdi

Trump, ABD tarafından önerildiği belirtilen 15 maddelik ateşkes planına İran’ın yanıt verip vermediğine ilişkin soruya da cevap verdi. İran tarafının maddelerin büyük bölümünü ilettiğini öne süren Trump, “Verdiler. Bize maddelerin çoğunu verdiler. Neden vermesinler ki?” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’daki balo salonu için yeni açıklama

Trump, açıklamalarında Beyaz Saray’ın doğu kanadında yapımı süren balo salonuna da değindi. Salonun altında güvenlik odaklı dev bir kompleks inşa edildiğini söyleyen Trump, projenin planlanandan daha hızlı ilerlediğini savundu.

Trump, “Ordu, balo salonunun altında devasa bir kompleks inşa ediyor ve söz konusu inşaat devam ediyor. Çok iyi gidiyoruz” dedi.

“Kurşun geçirmez camlarımız var”

Yer altındaki yapının güvenlik amacı taşıdığını belirten Trump, projede alınan önlemleri de anlattı. ABD Başkanı, “Kurşun geçirmez camlarımız var. Dron geçirmez çatılarımız ve tavanlarımız var. Her şey dron ve kurşun geçirmez ve ne yazık ki, bunun iyi bir şey olduğu çağda yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump: Devletten tek kuruş çıkmıyor

Trump, balo salonu ve bağlantılı kompleks için kamu kaynağı kullanılmadığını da öne sürdü. Projenin tamamen kendisi ve bağışçılar tarafından finanse edildiğini söyleyen Trump, “Ödenen tüm para benim tarafımdan ve bağışçılar tarafından ödeniyor. Hepsi bağışçılardan geliyor. Balo salonuna devletten tek kuruş bile para gitmiyor” dedi.

“Dünyanın en büyük balo salonu olacak”

Trump, yapının yalnızca güvenlik boyutuyla değil, büyüklüğüyle de dikkat çekeceğini söyledi. Balo salonunun Beyaz Saray mimarisiyle uyumlu şekilde tasarlandığını belirten Trump, “Bence dünyanın en büyük balo salonu olacak. Tam da Beyaz Saray’a yakışır nitelikte, ki bence bu çok önemli” ifadelerini kullandı.