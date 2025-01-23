ABD-Meksika sınırına 1.500 ek asker gönderiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin ilk günlerinde göçmenlik politikalarına yönelik sert adımlar atmaya başladı. Trump, Meksika sınırına 1.500 aktif görevdeki askerin daha konuşlandırılacağını açıkladı. Bu karar, Trump’ın sınırdaki durumu “ulusal acil durum” ilan etmesinden ve göçmenlik ile doğuştan vatandaşlık haklarını hedef alan bir dizi kararnameyi imzalamasından günler sonra geldi.

Sınırdaki asker sayısı artıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sınır güvenliğini sağlamak için savunma bakanlığının temel görevlerinden birinin ulusal güvenlik olduğunu vurguladı. Yeni gönderilen askerler, halihazırda bölgede görev yapan 2.200 aktif görevdeki asker ve binlerce Ulusal Muhafız’a katılacak.

Trump’ın ilk başkanlık döneminde 5.200 asker sınırda konuşlandırılmıştı. Benzer bir adımı eski Başkan Joe Biden da atmış ve görevdeki askerlerin sayısını artırmıştı.

10.000 asker tartışması ve yeni tedbirler

Beyaz Saray yetkilileri, ilerleyen dönemde sınırdaki asker sayısının 10.000’e çıkarılmasının da gündemde olduğunu belirtti. Ancak bu artışın, askeri hazırlık durumu ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın taleplerine bağlı olduğu ifade edildi. Ayrıca, ABD ordusunun göçmenleri sınır dışı etmek için uçaklarını kullanması fikrinin değerlendirildiği, ancak henüz onaylanmadığı bildirildi.

Göçmenlikte radikal değişiklikler

Trump, göreve gelir gelmez göçmenlik konusundaki katı tutumunu ortaya koydu. Başkanlık kararnamesiyle yasa dışı göçmenliği ulusal bir acil durum olarak ilan eden Trump, Pentagon’a güney sınırının “tam operasyonel kontrolünü” sağlamak için gerekli asker sayısının gönderilmesi talimatını verdi.

Ayrıca, İç Güvenlik ve Savunma Bakanlıklarından 90 gün içinde ek önlemler, hatta 1807 tarihli İsyan Yasası’nın uygulanıp uygulanmayacağına dair öneriler bekleniyor. Bu yasa, ABD başkanına iç karışıklıkları bastırmak için askeri güç kullanma yetkisi veriyor.

Deniz güvenliğinde ek önlemler

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, Haiti ve Küba’dan olası bir kitlesel deniz göçünü engellemek için Florida’nın güneydoğusundaki bölgelere gemi ve personel gönderileceğini duyurdu. Benzer şekilde, Teksas ile Meksika arasındaki deniz sınırı olan “Gulf of America” bölgesinde önlemler artırılacak. Trump, “Meksika Körfezi” adının “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesini istediğini de açıkladı.

Sınır güvenliği politikaları tartışma yaratıyor

Trump, göçmenlik politikalarını sertleştirerek, sınır güvenliğini artırma ve rekor düzeyde göçmen sınır dışı etme vaadini yerine getirmeye odaklanıyor. Ancak, Demokratlar ve insan hakları örgütleri bu politikaların anayasal hakları ihlal ettiğini savunarak eleştirilerini sürdürüyor.

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