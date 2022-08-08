ABD polisi: ‘New Mexico’daki dört Müslümanın ölümü bağlantılı olabilir’

New Mexico eyaletinin en büyük kenti olan Albuquerque’de yaşanan Müslüman cinayetlerinin ardından polis cumartesi günü yaptığı açıklamada cinayetlerin “din ve etnik kökenleri” nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabından, Albuquerque’deki dördüncü Müslüman erkek cinayetinden dolayı kızgın ve üzgün olduğunu yazdı.

“Dualarım kurbanların aileleriyle, yönetimim Müslüman toplumunun yanında” dedi, “Bu nefret dolu saldırıların Amerika’da yeri yoktur” sözlerini ekledi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris de bu mesajı destekler bir paylaşım yaptı. Müslüman toplumun yanında olduklarını hatırlattı, “Nefretin Amerika’da yeri yoktur” mesajını tekrarladı.

Son cinayet Cuma günü işlendi

Kasım ayındaki cinayetin ardından 26 Temmuz’da tekrar başlayan cinayetlerin sonuncusu 5 Ağustos’ta işlendi.

Yerel KOB4 TV kanalının Albuquerque polisinin açıklamasından aktardığına göre, son kurbanın cesedi, göçmenlere yardım sağlayan bir sivil toplum kuruluşu yakınlarında bulundu.

Yetkililer, onun geçtiğimiz günlerde öldürülen diğer iki kurbanın cenazelerine katıldığını aktardı.

Polisin Güney Asya kökenli, 20’li yaşlarda bir Müslüman olduğunu belirttiği kurbanın kimliği açıklanmadı.

ABC’nin haberine göre Kasım ayında öldürülen 62 yaşındaki Mohammad Ahmadi Afganistan; diğer iki kurban olan 27 yaşındaki Muhammed Afzaal Hossein ile 41 yaşındaki Aftab Hossein ise Pakistan kökenliydi ve aynı caminin cemaatine mensuptu.

Kurbanların üçü de vurularak öldürülmüştü.

Son cinayet haberinin ardından şehirdeki Müslüman toplumdaki gerginlik arttı.

Aljazeera’nın haberine göre, New Mexico’daki dini sivil toplum kuruluşu Islamic Center sözcüsü Tahir Gauba, bölgedeki Müslümanların paniklediğini söyledi.

ABC, merkezin başkanı Ahmad Assed’ın “Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık” sözlerine yer verdi.

Polis soruşturması FBI ile ortak yürütülüyor.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, cinayetlerin Müslümanları hedef aldığını, eyaletteki diğer birimlerden de Albuquerque’deki soruşturmaya destek gönderildiğini açıkladı.

Türkiye: ‘Aydınlığa kavuşturulmasını bekliyoruz’

Dışişleri Bakanlığı, ABD’de dört Müslüman’ın şüpheli bir şekilde öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada “derin endişe duyulduğu” belirtilerek, cinayetlerin bir an önce açıklığa kavuşturulması ve sorumlularının yargılanması çağrısı yapıldı:

“Polis tarafından birbiriyle bağlantılı olabileceği ifade edilen ve nefret suçu olması ihtimali bulunan bu seri cinayetlerin faillerinin derhal bulunarak adalet önüne çıkartılmalarını istiyor, ilgili ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz.”



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