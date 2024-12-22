ABD savaş uçağı Kızıldeniz’de “Dost Ateşi” ile vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, USS Harry S. Truman uçak gemisinden havalanan F/A-18 Hornet tipi savaş uçağının, Gettysburg füze kruvazörü tarafından yanlışlıkla hedef alındığı belirtildi. Olayın, Yemen’deki İran destekli Husilere karşı devam eden operasyonlar sırasında meydana geldiği bildirildi.

Savaş uçağına yönelik dost ateşi, bugün erken saatlerde gerçekleşti. Uçakta bulunan iki pilot, paraşütle atlayarak denize iniş yaptı. Hafif yaralanan pilotlar, bölgede görev yapan kurtarma ekipleri tarafından hızlı bir şekilde tahliye edilerek sağlık kontrolüne alındı.

CENTCOM, olayın ardından derhal soruşturma başlattığını ve yaşanan bu kazanın detaylarının incelendiğini duyurdu. Açıklamada, “Operasyonel güvenliğin artırılması ve benzer kazaların tekrar yaşanmaması için gereken tüm adımlar atılacaktır” ifadeleri yer aldı.

ABD’nin Kızıldeniz’deki askeri varlığı, Yemen’deki İran destekli Husilere karşı başlatılan operasyonlar çerçevesinde sürdürülüyor. Son olay, bölgedeki hassas operasyonların zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD, Kuzey Kore’nin yasa dışı silah programını finanse eden 2 Çinli ve 1 BAE merkezli paravan şirketi yaptırım listesine ekledi. Varlıkları dondurulan bu kişilerin, kara para aklama ağının Çin’den yönetildiği açıklandı.

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