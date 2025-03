ABD’de şiddetli fırtına: 39 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin orta kesimlerinde cuma günü başlayan ve hafta sonu etkisini artıran şiddetli fırtına, birçok eyalette büyük yıkıma neden oldu. Yetkililer, şu ana kadar en az 39 kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce ev ile iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Meteoroloji uzmanları, fırtınanın sıra dışı bir şekilde güçlü olduğunu ve nadiren verilen “yüksek risk” uyarısı kategorisine alındığını belirtti. Ancak uzmanlar, mart ayında bu tür aşırı hava olaylarının yaşanmasının olağan dışı olmadığını vurguluyor.

Kasırga, toz fırtınası ve orman yangınları

Fırtına, birçok eyalette kasırgalara, yoğun toz fırtınalarına ve büyük çaplı orman yangınlarına neden oldu. Özellikle Kansas, Oklahoma ve Texas eyaletlerinde orman yangınları geniş alanlara yayıldı ve çok sayıda evi küle çevirdi.

Missouri ve Illinois’de ise çok sayıda kasırga rapor edildi. Fırtınanın getirdiği sert rüzgarlar ve sağanak yağışlar, altyapıya zarar vererek elektrik kesintilerine neden oldu.

Doğu kıyısında fırtına alarmı

Pazartesi günü itibarıyla fırtına ABD’nin Güneydoğu ve Orta Atlantik bölgelerine doğru ilerliyor. Florida’dan New Jersey’ye kadar geniş bir alanda tehlikeli rüzgarlar beklenirken, New York ve New England bölgelerinde şiddetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde şiddetli kasırga riski nedeniyle alarm verdi. Kasırga uyarısının erken saatlere kadar geçerli olduğu belirtilirken, 70 mil/saat (113 km/saat) hızında rüzgarların ve pinpon topu büyüklüğünde dolu yağışının olabileceği uyarısında bulunuldu.

Fırtına etkisini azaltsa da tehlike sürüyor

Yetkililer, fırtınanın gücünün azalmaya başladığını ancak halen tehlikeli hava koşulları yaratabileceğini belirtti. ABD genelinde vatandaşların dikkatli olması ve hava durumu uyarılarını takip etmeleri gerektiği vurgulandı.