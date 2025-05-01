ABD ile Ukrayna arasında kritik anlaşma

ABD ile Ukrayna arasında aylar süren müzakerelerin ardından Çarşamba günü Washington’a Ukrayna’nın değerli maden kaynaklarına erişim hakkı tanıyan bir anlaşma imzalandı.

ABD ile Ukrayna arasında anlaşma

“Amerika Birleşik Devletleri-Ukrayna Yatırım Fonu” adı verilen iş birliğiyle, ABD’nin nadir toprak elementleri gibi stratejik öneme sahip madenleri kullanma hakkı elde edeceği belirtiliyor.

Taraflar anlaşmanın içeriğine dair sınırlı bilgi verirken, bu iş birliğinin Ukrayna’nın Rusya ile devam eden savaşta ABD desteğinin sürmesini güvence altına alabileceği ifade ediliyor.

Trump yönetimi barış sürecine mesaj verdi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma, Trump yönetiminin özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna merkezli bir barış sürecine olan bağlılığını Rusya’ya açık şekilde göstermektedir” dedi.

Bessent, Başkan Donald Trump’ın bu ortaklığı, Amerikan ve Ukrayna halkları arasında kalıcı barış ve refah arzusunun bir göstergesi olarak hayal ettiğini vurguladı.

Oval Ofis’teki gergin toplantıdan sonra geldi

Anlaşma, Trump’ın her iki tarafa da artan öfke duyduğu bir dönemde geldi. İki ay önce benzer bir anlaşma, Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında Oval Ofis’te gerçekleşen gergin bir toplantı nedeniyle rafa kaldırılmıştı.

Başkan Trump, Zelenski’yi uzun süredir eleştiriyor; “elinde savaşı kazanacak kartlar yok” diyerek, Kırım’dan vazgeçmediği için “öldürmeleri uzatmakla” suçlamıştı. Ancak Trump son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik eleştirilerini de artırarak, “çok kötü bir zamanda” Kiev’e düzenlenen saldırıların barış görüşmelerini zorlaştırdığını ifade etti.

“Yatırdığımızdan fazlasını alacağız”

Trump, NewsNation kanalına yaptığı açıklamada anlaşmayla ilgili olarak, “Teoride, Ukrayna’dan yatırdığımızdan daha fazlasını alacağız” dedi. “Kendimi korumak istedim” diyen Trump, “Yatırım yapıp karşılığında hiçbir şey almayan biri gibi görünmek istemedim” ifadelerini kullandı.

