ABD gözünü Ukrayna’nın lityum kaynaklarına dikti

Ukrayna‘nın Kirovohrad bölgesindeki dev lityum rezervleri, ABD’nin askeri yardımlara karşılık doğal kaynak paylaşımında talep ettiği pay nedeniyle gündemde. Zelenski, böyle bir anlaşmayı kesin dille reddetti.

Ukrayna‘nın Kirovohrad bölgesinde yer alan lityum sahası, 200-500 metre derinlikte yoğunlaşmış durumda. Uzman Mykola Hrechukha’ya göre, bu sahadan günlük yaklaşık 4.300 ton lityum çıkarılabilir. 2017’de UkrLithiumMining şirketi, 5 milyon dolarlık lisans karşılığında alanı işletmeye hak kazandı.

ABD’nin Doğal Kaynak Talebi

ABD eski Başkanı Donald Trump ve yeni Hazine Bakanı Scott Bessent, Kyiv ziyareti sırasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’ye, ülkenin lityum, petrol, doğal gaz ve liman gibi stratejik varlıklarının yarısının ABD’ye verilmesini talep etti. ABD, bu talebi geçmiş askeri yardımlara “maaş iadesi” olarak nitelendirirken, Zelenski 69,2 milyar dolarlık askeri yardımın ardından böyle bir anlaşmayı imzalamayacağını belirtti.

Yerel Tepki ve Gelecek Planları

Yerel yetkililer ve uzmanlar, ABD’nin talebini “kolonyal anlaşma” olarak değerlendirirken, bölge halkı yeni madenin ekonomik canlanma ve istihdam yaratmasını umut ediyor. UkrLithiumMining strateji direktörü Denys Alyoshin, projenin ancak savaş sona erdikten sonra hayata geçirilebileceğini ifade etti. Projenin inşası için yaklaşık 350 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor.

