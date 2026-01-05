ABD-Venezuela hattında tansiyon yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro’nun ABD güçleri tarafından yakalanmasının ardından Venezuela’ya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Venezuela’da geçici yönetimle temas halinde olduklarını belirtirken, ülkenin mevcut durumu için “kontrol bizde” ifadesini kullandı. Açıklamalar, Caracas’ta yeni geçici yönetimin ilk adımlarını attığı bir dönemde geldi.

Trump’tan “Kontrol bizde” açıklaması

Trump, Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela’da kimin yönetimde olduğu sorusuna “Bu çok tartışmalı olur ama söyleyeyim: kontrol bizde” yanıtını verdi. ABD Başkanı, yeni geçici yönetimle temas kurduklarını da dile getirdi.

İkinci saldırı ihtimali

Trump, Maduro’nun yakalanmasının ardından hükümet yetkililerinin ABD ile işbirliği yapmaması halinde Venezuela’ya yönelik ikinci bir askeri saldırının da gündeme gelebileceğini söyledi. Trump, ülkeyi “düzeltmek” için bu seçeneği dışlamadığını ifade etti.

Rodriguez’den komisyon kararı

Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in serbest bırakılması için bir komisyon kurulduğunu duyurdu. Komisyonun eş başkanlığına Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ile Dışişleri Bakanı Yvan Gil getirildi. Enformasyon Bakanı Freddy Nanez’in de komisyonda yer alacağı açıklandı.

Geçici yönetimin ilk kabine toplantısı

Delcy Rodriguez, Maduro’nun görevden alınmasının ardından ilk kabine toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Savunma Bakanı Vladimir Padrino ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello’nun da katıldığı bildirildi.

Rodriguez’den ABD’ye “saygılı ilişki” çağrısı

Rodriguez, ABD ile “dengeli ve saygılı” bir ilişki kurulmasını istediklerini belirterek, ortak kalkınmaya dayalı bir işbirliği çağrısı yaptı. ABD müdahalesini ise uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi.

Caracas’ta Maduro yanlısı gösteriler

Başkent Caracas’ta yaklaşık 2 bin Maduro destekçisi, Maduro ve eşinin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi. Göstericilere bazı silahlı gruplar ve motosikletli ekiplerin eşlik ettiği, Venezuelalıların ulusal bayraklar taşıdığı aktarıldı.

Küba’dan can kaybı açıklaması

Küba hükümeti, ABD’nin Venezuela’daki operasyonu sırasında 32 Küba vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Havana yönetimi, 5 ve 6 Ocak tarihlerinde ulusal yas ilan edileceğini duyurdu.

Çin’den sert egemenlik mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Venezuela’daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, hiçbir ülkenin “dünyanın polisi” ya da “hakimi” olamayacağını söyledi. Wang, tüm ülkelerin egemenliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde korunması gerektiğini vurguladı.

Trump’tan Kolombiya ve Küba mesajları

Trump, Kolombiya’ya yönelik askeri bir operasyon ihtimalinin “kulağına iyi geldiğini” söyledi. ABD Başkanı ayrıca Küba için askeri müdahalenin gerekmediğini, ülkenin kendi kendine çökmek üzere olduğunu savundu.

Maduro New York’ta hakim karşısına çıkacak

Uyuşturucu kaçakçılığı ve terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Nicolas Maduro’nun, pazartesi günü New York’ta federal bir yargıcın karşısına çıkmasının beklendiği belirtildi.

