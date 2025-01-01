ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı “Bilişsel Tasarım Üretim Merkezi” ile Rusya merkezli “Jeopolitik Uzmanlık Merkezi” ve bu merkezin başkanı Valery Korovin’in yaptırım listesine alındığını duyurdu. Bakanlık, bu grupların 2024 ABD Başkanlık Seçimlerine müdahil olduklarını ve seçim güvenliğini tehdit eden faaliyetlerde bulunduklarını belirtti. Özellikle seçim sürecini baltalamaya yönelik dezenformasyon kampanyaları ve sosyal gerilim yaratma çabaları dikkat çekti.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşar Yardımcısı Bradley Smith, bu hamleye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İran ve Rusya hükümetleri, seçim süreçlerimize doğrudan müdahalede bulunarak, hedefli dezenformasyon kampanyaları ile ABD halkını bölmeye çalışmıştır. Demokrasiye yönelik bu saldırılara karşı sürekli tetikte olacağız ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden her adımı engellemek için kararlılıkla hareket edeceğiz.”

Yaptırımların Kapsamı ve Önceki Girişimler

ABD, seçim güvenliğini koruma çabalarının bir parçası olarak daha önce de benzer yaptırım adımları atmıştı. Geçmişte, Rusya merkezli medya kuruluşları ve bireyler, seçim süreçlerini etkilemeye çalışmakla suçlanarak hedef alınmıştı. Bunlar arasında, Rusya merkezli haber platformları ve eski adı RT (Russia Today) olan kuruluşun çalışanları da bulunuyordu. Söz konusu kişiler, dezenformasyon yayma suçlamasıyla ABD’nin yaptırım listesine eklenmişti.

ABD’nin Seçim Güvenliğine Vurgusu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptırımlarla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya’nın yaptırımlardan kaçınmasına yönelik çabaları engellemek için yeni ve daha güçlü önlemler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yellen, Rusya’ya askeri destek sağlayan üçüncü ülkelerdeki aracıların da hedef alınacağını vurgulayarak, “ABD demokrasisine yönelik her türlü tehdide karşı hızlı ve güçlü yanıt vereceğiz” dedi.

Seçim Güvenliği ve Sosyal Barış Öncelikli

ABD’nin bu adımı, seçim süreçlerini koruma ve toplumdaki bölünmelerin artmasını engelleme amacı taşıyor. ABD yetkilileri, seçimleri hedef alan yabancı müdahalelerin ulusal güvenlik için büyük bir tehdit oluşturduğunun altını çiziyor.

Tony Blair’in danışmanları, George W. Bush’un Irak’taki askeri operasyonlar sırasında “Tanrı’dan bir görev aldığını” düşündüğünü ifade eden açıklamalar sonrası ABD’nin askeri operasyonlar üzerinde yeterli siyasi kontrole sahip olup olmadığını söyledi.

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