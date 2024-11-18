ABD’de paketlenmiş organik havuçlarda e. coli bakterisi tespit edildi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 18 eyalette satışa sunulan paketlenmiş organik havuçlarda E. coli bakterisi tespit edildiğini duyurdu.

ABD’de E.coli paniği

CDC’nin açıklamasına göre, bu ürünleri tüketen 39 kişiden 15’i hastaneye kaldırılırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Enfekte olan kişilerin çoğu, havuçları üreten firmanın ürünlerini satın almıştı.

Tespit edilen bakterinin, genellikle bağırsaklarda bulunan ve çoğu zaman zararsız olan E. coli türlerinden olduğu ancak bazı türlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. E. coli bakterisi, gıda zehirlenmesi, idrar yolu enfeksiyonları ve kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olabiliyor. CDC, bu tür bakterilerin ABD’de yılda yaklaşık 70 bin enfeksiyona yol açtığını ve her yıl 2 bin kişinin tedavi altına alındığını açıkladı.

Tüketiciler, bu ürünleri satın aldıysa derhal buzdolaplarından çıkarıp tüketmemeleri ve ürünleri iade etmeleri gerektiği konusunda uyarıldı. Yetkililer, enfekte olan havuçların, tüm perakende satış noktalarından toplatıldığını ve piyasadan kaldırıldığını belirtti.

Salgın, ABD’de gıda güvenliği ve izlenebilirlik sistemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, yetkililer halkı, aldıkları ürünleri dikkatlice kontrol etmeye çağırdı.



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