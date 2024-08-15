ABD’de ilginç olay! 48 yıl hapis yattı suçsuz olduğu ortaya çıktı

ABD’nin Oklahoma eyaletinde 48 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılan Glynn Ray Simmons, açtığı karşı dava sonucunda 7.15 milyon dolar tazminat kazandı.

ABD’de soygun yapmıştı

ABD’de 1974 yılında bir soygun sırasında tezgahtar Carolyn Rogers’ı öldürmekten suçlu bulunan ve önce idam cezasına daha sonra ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Glynn Ray Simmons tazminat kazandı. Bir yargıcın cezasını iptal etmesinin ardından Temmuz 2023 yılında serbest kalan 71 yaşındaki Simmons, polisin raporlarında tahrifat yaptığını ve savcılığın duruşma sırasında delil sakladığını iddia ederek açtığı karşı davada 7.15 milyon dolar tazminat kazandı.

Avukat Elizabeth Wang yaptığı açıklamada, “Bay Simmons işlemediği bir suçtan dolayı trajik bir süreyi hapiste geçirdi. Her ne kadar bu süreyi asla geri alamayacak olsa da, Edmond ile varılan bu uzlaşma onun yoluna devam etmesini sağlayacak” dedi.

Yüksek Mahkeme’nin idam cezasına ilişkin kararının ardından 1977 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Simmons, Ulusal Aklanma Sicili’ne göre kayıtlara geçen tüm aklananlar arasında en uzun süre hapis yatan kişi oldu.

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