ABD’de köpek silahla sahibini vurdu

ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşanan olay, silah güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Jerald Kirkwood isimli adam, evinde yatağında uzanırken yanında bulunan pitbull cinsi köpeği Oreo’nun patisi, tabancasının tetiğine takıldı. Silahın ateş almasıyla birlikte Kirkwood’un sol uyluğuna kurşun isabet etti.

ABD’de şaşkınlık veren kaza

Polis raporlarına göre, olay sırasında odada bulunan bir kadın, köpeğin aniden hareket ettiğini ve silahın kazara ateş aldığını belirtti. Kurşunun bacağını sıyırması nedeniyle Kirkwood’un hayati tehlikesinin olmadığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Olayın ardından kadın ve köpek evden ayrıldı.

“Oreo zıplamayı seven oyuncu bir köpek”

Olayın tanığı olan kadın, yaptığı açıklamada Oreo’nun hareketli ve oyuncu bir köpek olduğunu ve kazanın beklenmedik bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. “Ne olduğunu anlamadan silah ateş aldı” diyen kadın, bu tür olayların yaşanmaması için silahların emniyette tutulması ve tetik kilidi kullanılması gerektiğini vurguladı.

Evcil hayvanlar nedeniyle yaşanan silah kazaları artıyor

ABD’de bu tür evcil hayvanların neden olduğu silah kazaları ilk kez yaşanmıyor. 2018’de Iowa’da bir adam, köpeğiyle oynarken tabancasının ateş alması sonucu bacağından vurulmuştu. 2019’da ise Louisiana’da bir av köpeği, arazi aracında duran tüfeği ateşleyerek sahibinin bacağını kaybetmesine neden olmuştu.

Silahların yaygın olduğu ABD’de uzmanlar, bu tür kazaların önüne geçmek için silah güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması gerektiğini belirtiyor.



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