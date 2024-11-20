ABD’den Ukrayna’ya kara mayını desteği

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya anti-personel kara mayını desteği verilmesini kabul etti. ABD’li bir savunma yetkilisinin BBC’ye yaptığı açıklamaya göre, bu mayınlar yakın zamanda teslim edilecek ve Ukrayna’nın doğusunda ilerleyen Rus güçlerini yavaşlatmak için kullanılacak.

Ukrayna, bu mayınları yalnızca sınırlı süre etkin olan “non-persistent” türde kullanmayı taahhüt etti. Bu mayınlar, bataryalarının bitmesiyle etkisiz hale geliyor ve maksimum iki hafta içinde kendiliğinden çalışmaz hale geliyor. ABD’nin, sivil yerleşim alanlarında kullanılmaması koşuluyla bu teslimata izin verdiği belirtildi.

ABD Büyükelçiliği Kiev’de kapatıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 20 Kasım için alınan olası bir büyük hava saldırısı bilgisi nedeniyle Kiev Büyükelçiliği’ni kapattı. Çalışanlar sığınaklara geçmeye yönlendirilirken, ABD vatandaşlarına da alarm durumunda derhal güvenli bir yere sığınmaları çağrısında bulunuldu.

Rusya ve Ukrayna arasında yoğun saldırılar

Gece boyunca her iki taraf yoğun drone saldırıları gerçekleştirdi. Henüz saldırıların kayıp durumu veya etkileriyle ilgili net bilgi bulunmuyor. Öte yandan, ABD tarafından Ukrayna’ya verilen uzun menzilli Army Tactical Missile System (ATACMS) füzeleri ilk kez Rusya topraklarında kullanıldı. Bu füzeler, Rusya’nın Bryansk bölgesindeki hedeflere isabet etti.

Putin’den nükleer doktrin değişikliği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer doktrininde dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Buna göre, nükleer olmayan bir devletten gelen saldırı, bir nükleer gücün desteğiyle gerçekleştirilirse, Rusya bunu nükleer bir saldırı olarak değerlendirecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bu adımı “sorumsuz nükleer söylem” olarak eleştirdi ve Rusya’nın tehditkâr davranışlarını sürdürdüğünü ifade etti.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Six Senses Uluwatu Bali’de Lüks ve Doğayla İç İçe Tatil Deneyimi