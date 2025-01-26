ABD’nin büyük göçmen operasyonu

Meksika’nın Ciudad Juarez kentinde, işçiler ve inşaat ekipleri eski fuar alanında geçici bir “çadır kent” inşa ediyor. Burada, Donald Trump’ın “ABD tarihindeki en büyük deportasyon operasyonu” olarak tanımladığı girişim sonucu sınır dışı edilecek binlerce kişinin barınması planlanıyor.

“Mexico Embraces You” Programı Devrede

Meksika İçişleri Bakanı Rosa Icela Rodriguez, hükümetin deporteleri karşılamak için her türlü önlemi alacağını ve gerekli bütçeyi sağlayacağını duyurdu. Deporteler, temel ihtiyaçlarının karşılanacağı bir program kapsamında barınak, yemek, tıbbi bakım ve kimlik belgelerine erişim imkânı bulacak.

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, dönen vatandaşların sosyal programlardan yararlanabileceklerini ve hemen iş bulma hakkına sahip olacaklarını vurguladı. “İlk önceliğimiz insani ihtiyaçları karşılamak,” diyen Sheinbaum, Trump yönetimiyle ilişkilerde diyalog ve sakinliğin önemine dikkat çekti.

Tijuana ve Juarez: Krizle Karşı Karşıya

Sınırdaki kentler, hem deportasyonlar hem de Meksika’ya sığınan diğer göçmenler nedeniyle büyük bir baskı altında. Tijuana’daki Juventud 2000 göçmen barınağının yöneticisi Jose Maria Garcia Lara, kapasitenin sınırına geldiklerini ve daha fazla insan için yer açmanın zor olacağını belirtti. “Mutfak ya da kütüphaneyi kullanabiliriz, ama bir noktada tamamen tıkanacağız,” dedi.

“Remain in Mexico” Politikasına Karşı Çıkış

Trump’ın yeniden gündeme getirdiği “Remain in Mexico” politikası, sığınmacıların ABD mahkemelerindeki duruşmalarını beklerken Meksika’da kalmalarını öngörüyor. Ancak Sheinbaum yönetimi, bu planı kabul etmeyeceğini açıkça ifade etti. Meksika, ABD’den gelen sığınmacıları kabul etme yükümlülüğü olmadığını vurgulayarak bu konuda net bir tavır aldı.

Tarihi Operasyonun İlk İşaretleri

Trump’ın sınırda güvenliği artırmak için 2.500 asker görevlendirmesiyle eş zamanlı olarak, San Diego-Tijuana sınırında deporteler taşıyan minibüslerin hareketi başladı. Resmi olarak Trump’ın yeni dönemine bağlanmasa da bu deportasyonlar, büyük operasyonun bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Büyük Sınav

Trump’ın sert göçmen politikaları, Meksika’nın sınır kentlerinde ciddi bir insani kriz riskini artırıyor. Deporteler arasında, yıllardır ABD’de yaşayan ve ülkelerine yabancılaşmış milyonlarca insan bulunuyor. Bu kişiler için Meksika’da yeni bir hayat kurmak, hem bireyler hem de hükümet için zorlu bir süreç olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki yıkımı işaret ederek, Filistinli mültecilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine yerleştirilmesini önerdi. Tartışma yaratan açıklamasında, bölgenin “temizlenmesi” gerektiğini savunan Trump, Gazze’nin geleceği için yeni yerleşim planları yapılabileceğini belirtti.

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