Afganistan’da uçak düştü

Afgan basınında yer alan haberlere göre Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, Hindistan’a ait bir yolcu uçağının Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları’na düştüğünü duyurdu.

Afganistan’da uçak kazası

Amiri, sabah saatlerinde meydana gelen kazanın yaşandığı bölgeye bir arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini kaydetti.

Düşen uçak Hindistan’a ait değil

Afganistan’da yapılan açıklama düşen uçağın Hindistan’a ait olduğu yönündeydi. Konuşla ilgili Hindistan’dan açıklama geldi.

Hindistan, Afganistan’da düşen uçağın kendilerine ait olmadığını duyurdu.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde düşen uçağın Hindistan’a ait olmadığını belirtti.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Afganistan’da meydana gelen talihsiz kazadaki uçak, Hindistan’a ait tarifeli ya da tarifesiz (Charter) uçak değildir. Düşen uçak Fas tescilli küçük bir uçaktır. Daha fazla ayrıntı beklenmektedir” denildi.