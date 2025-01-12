Almanya: Rusya’nın “Gölge Filosu”na ait tanker mahsur kaldı

Alman makamları, Panama bayraklı Eventin adlı petrol tankerinin, Rusya’nın yaptırımları aşmak için kullandığı “gölge filosuna” ait olduğunu açıkladı. 274 metre uzunluğundaki tanker, Almanya’nın Baltık Denizi’ndeki Rügen Adası açıklarında güç ve yön kontrolünü kaybederek sürüklendi. Tanker, Almanya’nın kritik güvenlik tehditleri arasında gördüğü bu filonun bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Tugaylarla kurtarma operasyonu

Cuma gecesi Alman denizcilik otoriteleri, tankerin kurtarılması için helikopterle dört uzmanı gemiye indirerek çekme halatları kurdu. Üç römorkör, tankeri kontrol altına aldı ve Sassnitz limanına doğru yönlendirdi. Yetkililer, geminin yaklaşık 99.000 ton petrol taşıdığını ve şu ana kadar herhangi bir petrol sızıntısı tespit edilmediğini duyurdu.

Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle operasyonun zorluklarla sürdüğü belirtildi. 2.5 metreye ulaşan dalgalar ve sert rüzgarlar nedeniyle kurtarma işlemi yavaş ilerliyor. Konvoyun, Pazar sabahı Sassnitz’e varması bekleniyor.

Almanya’dan Rusya’ya sert eleştiriler

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya’yı Avrupa güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı. Baerbock, “Rusya, sadece Ukrayna’ya yönelik yasa dışı saldırganlık savaşıyla değil, aynı zamanda eski tankerlerle, kesilen kablolarla, yanlış bilgilendirme kampanyaları ve GPS karıştırıcılarıyla Avrupa’nın güvenliğini tehdit ediyor,” ifadelerini kullandı.

Rusya, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

“Gölge Filo” nedir?

“Gölge filo”, Rusya’nın petrol ticaretinde yaptırımları aşmak için kullandığı eski gemilerden oluşuyor. Bu gemiler genellikle:

Batı sigorta standartlarına sahip değil,

Sahiplik bilgileri gizli,

Bayrak ve isim değişiklikleriyle takip edilmesi zor hale getiriliyor,

Denizcilik düzenlemelerine aykırı faaliyet gösteriyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council’a göre, bu filo Rusya’nın petrol ihracatında birincil taşıyıcı rolü üstleniyor. AB, bu filonun çevreye ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirterek yaptırımları sıkılaştırma çalışmaları yapıyor.

Yaptırımlarla mücadele

Rusya’nın petrol sektörüne yönelik yaptırımlar, Batı ülkelerinin Ukrayna’daki işgal nedeniyle Moskova’ya uyguladığı en sert ekonomik önlemler arasında yer alıyor. ABD ve İngiltere, geçtiğimiz hafta Rus enerji şirketleri Gazprom Neft ve Surgutneftegas’a yeni yaptırımlar getirdi. Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı, gölge filo kapsamındaki 183 gemiyi yaptırım listesine aldığını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, bu yaptırımların Rusya’nın savaş bütçesini zayıflatmayı hedeflediğini belirterek, “Putin’in elinden alınan her fon, Ukrayna’daki hayatları kurtarıyor,” dedi. Ancak, Gazprom Neft bu yaptırımları “temelsiz ve yasadışı” olarak nitelendirdi.

Rusya’nın sessizliği

Olayın ardından Moskova, tanker ve gölge filo iddialarına dair herhangi bir yanıt vermedi. Ancak, uzmanlar, Baltık Denizi’ndeki bu gelişmenin Rusya’nın yaptırımlara rağmen petrol ticaretini sürdürmek için alternatif yollar aradığını gösterdiği görüşünde. Almanya ve Avrupa Birliği, bu durumun güvenlik ve çevre açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.



ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Rusya’yı 2024 ABD seçimlerine müdahale girişiminde bulunmakla suçlayarak yaptırım listesine ekledi. İki ülkenin seçim sürecine zarar verme ve toplumda ayrışmayı artırma amacı güttüğü açıklandı.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Ocak ayında Maldivler tatili: Sıcak bir cennette kış kaçamağı