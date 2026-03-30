ABD İran Savaşı! Donald Trump: Petrolü alabiliriz

ABD İran Savaşı! Donald Trump işgalde ısrarlı

ABD İran Savaşı‘nda ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times gazetesine konuştu.

Donald Trump ABD’nin “İran’daki petrolü alabileceğini” söyledi

ABD Başkanı Donald Trump ABD’nin İran’daki petrolü alabileceğini ve İran’ın ana ihracat merkezi Harg Adası’nı ele geçirme seçeneğinin masada olduğunu söyledi.

ABD İran Savaşı‘nda ABD Ortadoğu’ya yaklaşık 10.000 asker sevk etti ve binlerce asker daha bölgeye gönderilmek üzere hazırlandı.

Harg Adası’nın ele geçirilmesi İran petrol ihracatının büyük bölümünü kontrol altına alma anlamına geliyor.

Operasyonun ABD kayıplarını artırma ve savaşın süresini ile maliyetini yükseltme riski bulunuyor.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş petrol fiyatlarını bir ayda %50’den fazla artırdı ve Brent petrol varil fiyatı 116 doların üzerine çıktı.

Suudi Arabistan’daki bir hava üssüne yönelik saldırıda 12 ABD askeri yaralandı ve 270 milyon dolarlık bir erken uyarı uçağı hasar gördü.

Yemen’deki Husiler İsrail’e balistik füze fırlattı ve çatışmanın genişleme riski arttı.

ABD ile İran arasında Pakistan aracılığıyla yürütülen dolaylı görüşmeler devam ediyor ve İran’a 6 Nisan’a kadar anlaşma için süre verildi.

Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinin sayısının arttığı ifade ediliyor ve İran’ın Pakistan bayraklı tankerlerin geçişine izin verdiği belirtiliyor.

ABD İran’a yönelik saldırılarda 13.000 hedefi vurdu ve binlerce hedef daha operasyon planları içinde bulunuyor.