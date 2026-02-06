ABD-İran savaşı başlıyor mu?

ABD-İran anlaşamadı

ABD-İran arasındaki nükleer müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington’un Tahran’a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar kapsamında taraflar, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin ev sahipliğinde Maskat’ta bir araya geldi.

ABD-İran arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından yeniden başladı. Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.

İran’ın su altındaki füze üssü – Video

Yeniden başlayan müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran’daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde tutma karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken, ABD ise İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.

ABD-İran’ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini birçok kez bildirdi.

Son yaşanan gelişmelerin ardından iki cephede de tansiyon yükseldi.

USS Abraham Lincoln uçak gemisi, İran ile yaşanan gerilimler arasında güvenliği güçlendirmek amacıyla ABD’nin konuşlandırmasının bir parçası olarak şu anda İran kıyılarından yaklaşık 500 mil uzaklıkta, Arap Denizi’nde bulunuyor. Gemi yakın zamanda yaklaşmakta olan bir İran insansız hava aracını düşürdü.

İran, bir gün önce uzun menzilli bir balistik füzeyi göreve aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Amerikan vatandaşlarına İran’ı derhal terk etme çağrısı yaptı.

Çin’den İran’a destek – Video