New Orleans’ta yeni yıl kutlayanlara saldırı. 10 kişinin ölüm haberi var

New Orleans’ta sürücünün kamyonu kalabalığa sürmesi sonucu 10 kişi öldü

Yetkililer New Orleans’ın Bourbon Caddesi bölgesinde bir adamın kasıtlı olarak büyük bir kalabalığın üzerine bir kamyonet sürmesi sonucu on kişinin öldüğünü ve 50’ye yakın kişinin yaralandığını söyledi.

FBI, sürücünün öldüğünü ve olayın bir terör saldırısı olarak inceleme altında olduğu doğruladı.

New Orleans Polis Müfettişi Anne Kirkpatrick Çarşamba günü yerel saatle sabah 3:15 civarında bir adamın Bourbon Caddesi’nde “çok hızlı bir tempoda” araç kullandığını ve “mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalıştığını” söyledi.

Kirkpatrick, en az 35 yaralının dört hastaneye kaldırıldığını ancak daha fazla kurbanın başka hastanelere kaldırılabileceğini söyledi. Şehrin acil durum biriminin daha önce web sitesinde Canal ve Bourbon caddelerinde meydana gelen toplu kazada 30 kişinin yaralandığını söyledi.

Kamyonet tipi araç Bourbon Sokağı’nda yeni yıl kutlaması için sokakta bulunanları hedef aldı.

Görgü tanıkları kamyonun, sokağı trafiğe kapatan bariyerleri aşarak insanların arasına daldığını aktardı.

Aracın sürücüsü sonrasında silahla etrafa ateş açtı ve polis ile çatışmaya girdi.

Polis şefi Anne Kirkpatrick, basın toplantısında en az 26 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralananlar arasında silahla vurulan iki polis de bulunuyor.

Kirkpatrick, sürücünün “aracı çok hızlı sürdüğünü ve olabildiğince çok sayıda insanın üzerinden geçmeye çalıştığını” belirtti.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell da Bourbon sokağı etrafındaki sekiz bloktan insanların uzak durması gerektiğini belirtti.

Cantrell, bu olayın bir “terör saldırısı” olduğunu, Beyaz Saray ile bağlantıda olduklarını söyledi.

FBI: Olay bir terör saldırısı

FBI ayrıca bir patlayıcının bulunduğunu ve bu patlayıcının da araştırıldığını aktardı.

Bourbon Sokağı tüm dünyadan turistlerin yıl boyu ziyaret ettiği bir yer.

“Durum korkunçtu”

Bazı görgü tanıkları barların olduğu Bourbon Sokağı’nda müzik çok yüksek olduğu için silah sesine benzer seslerinde duyulduğunu da iddia etti.

Görgü tanıkları “İnsanlar bir anda kaçmaya ve masaların altına saklanmaya başladı, biri aktif olarak ateş ediyormuş gibiydi” dediler.

Polis bardan çıkmaları gerektiğini söylediğinde sokakta cansız bedenlerin yanından geçtiklerini aktardı.

“Herkes şok içindeydi. New Orleans’i sık ziyaret ederim ancak ilk defa bu kadar kötü bir durumda gördüm” dedi.

CBS’e konuşan bir görgü tanığı ise evde otururken yüksek bir çarpışma sesi duyduktan sonra pencereye koştuklarını, insanların yerde yattıklarını gördüklerini aktardı.

“Bir kamyon hızla gidiyordu. Yardım edebileceğim birileri var mı diye hemen aşağı koştum, bazı insanların mahvolduğunu gördüm. Bazı kişileri yardım gelene kadar otele aldık, manzara korkunçtu” diyerek olayı anlattı.

Yine CBS televizyonuna konuşan görgü tanığı Jim Mowrer, beyaz bir kamyonetin “çok yüksek bir hızla” sokağa kurulan barikatı aştığını anlattı:

“Yolun ortasındaydık ve araçtan kaçmak için bir binanın girişine doğru koşmayı başardık. Sonra silah sesleri duyduk ve polislerin koştuğunu gördük.

“Silah sesleri durana kadar bina girişinde kaldık. Sokağa yeniden çıktığımızda bazıları vurulmuş çok sayıda insanla karşılaştık. Bazıları maalesef ölüydü.”