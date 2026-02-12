Donald Trump’a meclisi “Hayır” dedi

Donald Trump’a darbe üstüne darbe

ABD Temsilciler Meclisi Trump’a karşı gelerek Kanada’ya yönelik gümrük vergilerine karşı oy kullandı

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump‘ın Kanada’ya yönelik gümrük vergilerine karşı bir tasarıyı az farkla da olsa kabul etti.

Bu durum, Cumhuriyetçilerin çoğunluğa sahip olduğu Temsilciler Meclisi’nde başkan ve parti liderlerine yönelik nadir görülen bir tepki oldu. Temsilciler Meclisi, Trump‘ın Kanada’dan ithal edilen mallara ceza niteliğinde ticaret önlemleri uygulamaya yönelik ulusal acil durum hakkını kullanmasına karşı tasarıyı 211’e karşı 219 oyla kabul etti.

Tasarının Cumhuriyetçilerin yine çoğunluğa sahip olduğu Senato’dan da geçme şansının yüksek olduğu düşünülüyor. Senato, daha önce iki kez Trump’ın Kanada’ya yönelik vergi uygulamasına karşı oy kullanmıştı.

Fakat, tasarının Trump’tan beklenen vetoyu aşmak için her iki mecliste de üçte iki çoğunluğa ihtiyacı olduğu için yasa haline gelmesi olası görünmüyor.

Kongre üyeleri, bir süredir ABD’li tüketiciler için maliyetlerin artması ve gümrük vergilerinin uluslararası ticaret yapan şirketler üzerindeki etkisine ilişkin hoşnutsuzluklarını dile getiriyorlar.

6 milletvekili taraf değiştirdi – Video