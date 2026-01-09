AmerikaDünyaEn Son HaberlerPolitikaVideo

Donald Trump’a sonunda “Dur” dendi

Donald Trump'ın ABD Kongresi'nden onay almadan Venezuela'da askeri güç kullanmasını engellemek için hazırlanan tasarı, Senato'daki ilk oylamada kabul edildi

NationalTurk NL09/01/2026
Donald Trump'ın ABD Kongresi'nden onay almadan Venezuela'da askeri güç kullanmasını engellemek için hazırlanan tasarı, Senato'daki ilk oylamada kabul edildi

Donald Trump azledilebilir

Venezuela‘ya düzenlettiği operasyonla kaçırdığı Devlet Başkanı Nicolo Maduro’yu tutuklatıp cezaevine yollayan ABD Başkanı Donald Trump ülkesinde de endişe yaratıyor.
Venezuela’yı ikinci kez vurmakla tehdit eden Kolombiya, Meksika, Küba ve Grönland’ı işgal etme planlarını açık açık söyleyen Trump’a sonunda senato “Dur” dedi.
Trump‘ın önceden ABD Kongresi’nden onay almadan “Venezuela içinde veya aleyhine” askeri güç kullanmasını engellemek için hazırlanan tasarı, Senato’daki ilk oylamada 47’ye karşı 52 oyla kabul edilip Senato Genel Kurulu’na gönderildi; Temsilciler Meclisi’nde de oylanacak
Trump’ın savaş yetkisinin sınırlanması lehine oy veren 47 Demokrat’a 5 Cumhuriyetçi de katıldı.
Tasarının mimarlarından Demokrat Senatör Kaine: “Bu nasıl ‘Önce Amerika’? Yanısıra Trump’ın savaşı alenen yasadışı, çünkü Anayasa’nın gerektirdiği Kongre onayı olmadan emredildi”
ABD Başkanı aleyhinde oy veren 5 senato üyesinin Paul, Hawley, Murkowski, Collins ve Young olduğu öğrenildi.
Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, Mart ayında 218 oya ulaşarak başkan Trump’ı azletmeyi de hedefliyor.

Senato’dan ABD Başkanı’na “Yetkilerini aştın” uyarısı – video

