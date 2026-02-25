Doğa dünyadan intikamını alıyor

Dünyada felaketler artıyor

Küresel ısınma, çevre kirliliği ve doğanın tahrip edilmesi sonucu felaketler ile aşırı doğa olayları hızla artıyor.

Dünya bugün her türlü felaketle sarsıldı.

Yeni Gine Adası’nda 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Brezilya’nın Uba bölgesinde sel ve toprak kayması felaketi yaşandı.

Minas Gerais Eyaleti’ne bağlı Zona da Mata’da meydana gelen felakette en az 23 kişi hayatını kaybederken en az 47 kişi de kayboldu.

Brezilya’da yaşanan felakette ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Vanuatu’da ise Manaro Voui adlı yanardağ harekete geçti.

ABD ise kar fırtınasına teslim oldu. Yumuşak iklimiyle bilinen Rhode Island’da bile kar kalınlığı 80-90 santimetreye ulaştı.

