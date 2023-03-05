FED: “Zorlukların Farkındayız”

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından Kongre’ye sunulan rapor, yüksek enflasyonun ekonomiye getirdiği zorlukların farkında olduğunu ve yüzde 2 fiyat artışı hedefine bağlı kalmaya devam edeceklerini gösteriyor. Bu rapor, tüketici harcamalarının artışının yavaşlamasından, hane halklarının pandemi döneminde birikimlerini tüketmesine kadar çeşitli faktörlerin etkisiyle enflasyonun 2022’de vergi sonrası gelirin yüzde 1,4 düşeceğini de içeriyor.

Raporda, işgücü piyasasındaki işçi eksikliği, büyümenin yavaşlaması, finans sisteminin faiz arttırımlarını sorunsuz karşılaması ve FOMC’nin hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesinin nedenleri olarak belirtildi. FOMC’nin hızla faiz oranlarını arttırmaya devam edeceği ve bu artışların hedeflenen sınırlar içinde sürmesinin uygun olacağı anlatılıyor. Jerome Powell’ın raporu ve FED’in politikalarını gelecek hafta Kongre karşısında değerlendirmesi bekleniyor.

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1. ABD Merkez Bankası tarafından Kongre’ye sunulan rapor

2. Yüksek Enflasyonun Ekonomiye Getirdiği Zorluklar

3. FED’in Yüzde 2 Fiyat Artışı Hedefine Bağlı Kalması

4. Tüketici Harcamalarında Mevcut Artış

5. Hane Halklarının Pandemi Döneminde Birikimlerini Tüketmesi

6. Bankaların Verdiği İşletme Kredilerinin 2022’ye Kadar Arttığı

7. FOMC’nin Faiz Oranlarını Arttırmaya Devam Edeceği

8. Jerome Powell’ın Raporu ve FED’in Politikalarını Değerlendirmesi

9. Pandeminin İşgücü Piyasasına Etkisi

10. İşgücüne Katılım Oranının Pandemi Öncesindeki Seviyesinin Çok Altında Kalması

Ek Listeler:

ABD Merkez Bankası tarafından Kongre’ye sunulan rapor

Yüksek Enflasyonun Ekonomiye Getirdiği Zorluklar

FED’in Yüzde 2 Fiyat Artışı Hedefine Bağlı Kalması

Tüketici Harcamalarında Mevcut Artış

Hane Halklarının Pandemi Döneminde Birikimlerini Tüketmesi

Bankaların Verdiği İşletme Kredilerinin 2022’ye Kadar Arttığı

FOMC’nin Faiz Oranlarını Arttırmaya Devam Edeceği

Jerome Powell’ın Raporu ve FED’in Politikalarını Değerlendirmesi

Pandeminin İşgücü Piyasasına Etkisi

İşgücüne Katılım Oranının Pandemi Öncesindeki Seviyesinin Çok Altında Kalması

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ABD Merkez Bankası (FED) tarafından Kongre’ye sunulan rapor, yüksek enflasyonun ekonomiye getirdiği zorlukların farkında olduğunu ve yüzde 2 fiyat artışı hedefine bağlı kalmaya devam edeceklerini gösteriyor. Rapor, tüketici harcamalarının artışının yavaşlamasından, hane halklarının pandemi döneminde birikimlerini tüketmesine kadar çeşitli faktörlerin etkisiyle enflasyonun 2022’de vergi sonrası gelirin yüzde 1,4 düşeceğini de içeriyor. FOMC’nin hızla faiz oranlarını arttırmaya devam edeceği ve bu artışların hedeflenen sınırlar içinde sürmesinin uygun olacağı anlatılıyor. Jerome Powell’ın raporu ve FED’in politikalarını gelecek hafta Kongre karşısında değerlendirmesi bekleniyor. Pandeminin işgücü piyasasına etkisi de raporda yer alıyor. Rapora göre, işgücüne katılım oranı pandemi öncesindeki seviyesinin çok altında kalabilir.

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