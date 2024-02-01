Kesik kafa videosu YouTube’da saatlerce yayında kaldı!

Kesik kafa ile çekilen video saatlerce YouTube’da kaldı. Şimdi birçok kişi şunu soruyor: Silmek neden bu kadar uzun sürdü?

32 yaşındaki bir kişinin ABD’nin Pensilvanya eyaletinde babasını öldürdüğü ve ardından kurbanın kesik kafasının vahşi bir videosunu internette yayınladığı medyaya yansımıştı.

Sorumlu emniyet teşkilatından yapılan açıklamaya göre suç, Salı akşamı (yerel saatle) Philadelphia’ya yaklaşık 40 dakika uzaklıktaki Levittown şehrinde meydana geldi.

Polis şüpheliyi Çarşamba sabahı erken saatlerde tutukladı.

ABD medyası, 14 dakikalık videonun saatlerce YouTube’da kaldığını, platformdan kaldırılmadan önce 5 binden fazla izlenmeye ulaştığını bildirdi.

Videoda sağ görüşlü komplo teorilerini tekrarladı ve hükümet için çalıştığı için babasını hain olarak nitelendiren adam aynı zamanda birçok ABD federal kurumuna yönelik tehditlerde bulundu.

Kolluk kuvvetleri, videonun fail olduğu iddia edilen kişinin aranmasında rol oynadığını söyledi. Tutuklanmasının ardından cinayet ve cesetlere saygısızlıkla suçlandı.

Görüntüler ayrıca X’te de dağıtılıyor

Acımasız olay, Meta, TikTok ve diğer platformların liderlerinin Washington’daki ABD Senatosu önünde sorgulandığı sırada meydana geldi.

Duruşmada, Meta patronu Mark Zuckerberg ve diğerlerinin yanı sıra Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley’nin ısrarı üzerine sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi konusunda ailelerden özür diledi.

Pensilvanya’daki olayla ilgili olarak Google Grubu’na bağlı YouTube sözcüsü, adamın videosunun ve kanalının silindiğini söyledi.

Diğer kullanıcıların tekrar yükleme yapma girişimleri ise engelleniyor.

Ancak korkunç görüntüler artık X’te de (eski adıyla Twitter) yayıldı. Orada yaklaşık yedi saat boyunca yayında kaldı ve 20 binden fazla kez görüntülendi.