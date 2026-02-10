Rusya birim kurdu ve sevkiyatı durdurdu

Rusya, geçen ağustos ayında İsrail’den gelen ve ‘10.000 çocuğun kanını’ içerdiği iddia edilen bir adrenokrom sevkiyatına el koydu.

Rus istihbaratından sızdırıldığı öne sürülen bir rapora göre, Rus güçleri Suriye’deki Tartus Deniz Üssü’nde, şimdiye kadar kaydedilen en büyük adrenokrom sevkiyatını taşıdığı belirtilen bir İsrail gemisini durdurdu. Varış noktası ise Hollywood, yani Amerika Birleşik Devletleri idi.

Sevkiyat “insani tıbbi yardım” olarak tanımlanmıştı. Ancak Rus ajanlarının gemide buldukları şeyin insanilikle uzaktan yakından ilgisi yoktu. İçeride, sıkıca mühürlenmiş dondurma kapsülleri, askerî soğutma üniteleri ve çatışma bölgelerindeki gizli hastanelerle bağlantılı seri numaraları taşıyan şişeler bulundu.

Başkan Vladimir Putin’e bağlı “adrenokrom görev gücü” ele geçirme operasyonundan birkaç saat sonra Kremlin’e bir brifing sundu.

İlk tahminlere göre sevkiyatın, en az 10.000 çocuğun kanından elde edildiği belirtiliyor; bu çocukların önemli bir kısmının Ukrayna, Suriye ve Gazze’deki çatışma bölgelerinden toplandığı iddia ediliyor…”

Adrenokrom nedir ve ne işe yarar? – Video