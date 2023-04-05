Hakim Karşısındaki Trump: Suçlamalar ABD’ye Hakaret

Trump, sus payı skandalında kendisine yöneltilen suçlamaları “ülkemize hakaret” olarak nitelendirdi. New York mahkemesinden döndükten sonra taraftarlarına bir kampanya konuşması yaptı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen suçlamaları “ülkemize hakaret” olarak nitelendirdi. Trump, akşam (yerel saatle) Florida eyaletindeki özel konutu Mar-a-Lago’da çok sayıda destekçisine yaptığı konuşmada, “Amerika’da böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmemiştim. İşlediğim tek suç, ülkemizi yok edeceklere karşı ulusumuzu korkusuzca savunmuş olmaktır” dedi.

Trump, 25 dakikalık konuşmasında Manhattan başsavcısı Alvin Bragg’ı “suçlu” olarak nitelendirdi. Sorumlu New York yargıcı Juan Merchan, 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar aday olmak isteyen 76 yaşındaki Trump için “ondan nefret ederdi” dedi.

Adaylığıyla ilgili olarak Trump, yasal iddiaları yaklaşan başkanlık seçimlerine müdahale olarak tanımladı.

16 sayfalık iddianamede Trump, 34 ayrı maddede, porno yıldızı Stormy Daniels’e 130 bin dolarlık “sus payı” ödemesiyle ilgili olarak seçim kampanyası yasası ihlali ve söz konusu ödeme kapsamında işyeri kayıtlarında sahtekarlık yapmakla suçlandı.

Savcılar, Trump’ın, 2016 seçimlerinin bütünlüğünü baltalamaya, adaylığını öne çıkarmak için hakkındaki olumsuz bilgileri bastırmaya yönelik yasa dışı bir komplonun parçası olduğunu savundu.

Trump, hakkındaki suçlamaların hepsini “suçsuzum” diyerek sert bir şekilde reddederken, yargıç mahkemede Trump’ı toplumsal huzursuzluğa yol açabilecek söylemlerden kaçınması konusunda da uyardı.

Trump: Cadı Avının Kurbanıyım

Trump, New York’taki mahkemede hakim karşısına çıktıktan sonra döndüğü Florida’daki malikanesinde kameraların önüne geçerek değerlendirmelerde bulundu.

Kendisine yöneltilen suçlamaları eleştiren Trump, “Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünemezdim. Benim işlediğim tek suç, ulusumuzu onu yok etmeye çalışanlara karşı şiddetle savunmaktır.” ifadelerini kullandı.

Trump, savcıların hakkındaki suçlamaları “aşırı solcuların, ülkede daha önce görülmemiş bir ölçekte kitlesel seçim müdahalesi” şeklinde tanımlayarak, “Bu sahte dava sadece yaklaşan 2024 seçimlerine müdahale etmek için açıldı ve derhal düşürülmelidir.” diye konuştu.

Kampanya konuşmasından saatler önce, 2016 başkanlık seçimleri öncesinde porno yıldızı Stormy Daniels’a 130 bin dolarlık sus payı ödemesinin ardından Trump aleyhindeki suçlamalar New York’ta yayınlanmıştı. Trump, iş kayıtlarını tahrif etmekle 34 kez suçlandı. Eski başkan mahkemedeki tüm suçlamaları reddetti.

Trump, ABD tarihinde cezai kovuşturmaya maruz kalan ilk eski başkan. Sağcı popülist, tüm iddiaları defalarca reddetti ve kendisini siyasi amaçlı bir “cadı avının” kurbanı olarak tanımladı.

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