Avrupa sıcaktan yanıyor! Birçok ülkede alarm verildi

Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, yüksek rüzgârla birleşerek özellikle Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa ve Portekiz’de yangınlara ve sağlık alarmına yol açtı. İzmir iline bağlı Doğanbey bölgesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını bazı yazlık evleri etkiledi. Yangınlar nedeniyle dört köy tahliye edilirken, İzmir Adnan Menderes Havalimanı geçici süreyle kapatıldı.

Avrupa genelinde ise sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı. Portekiz’de termometreler 46,6 dereceyi gösterdi. Yedi bölgede kırmızı alarm ilan edilirken, ülke genelinde orman yangını riski en yüksek seviyeye çıkarıldı.

Sıcaklıklar sebebiyle alarm verildi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, İspanya’nın Sevilla kentinden yaptığı açıklamada, “Aşırı sıcak artık nadir değil, yeni normal hâline geldi. Gezegen daha sıcak ve daha tehlikeli bir yer hâline geliyor, hiçbir ülke bağışık değil” dedi. Kentte sıcaklıkların 42 dereceye ulaşması bekleniyor.

Fransa’da ise klimanın yaygın olmaması nedeniyle yetkililer, yaşlılar, evsizler ve dışarıda çalışanlar için acil önlemler aldı. Tatilciler ise planlarını gözden geçiriyor. Paris’i ziyaret eden Amerikalı Andrea Tyson, “Bugün bisiklet turu yapacaktık ama çok sıcak olacağı için vazgeçtik” dedi.

İtalya’da Sağlık Bakanlığı, 21 şehirde ‘kırmızı alarm’ vererek sağlıklı bireyler için dahi acil sağlık risklerinin bulunduğunu duyurdu. Bazı bölgelerde, inşaat ve tarım gibi açık alanda yapılan çalışmalar günün en sıcak saatlerinde sınırlandırıldı.

Almanya’da ise sıcaklıklar 35 dereceye ulaşırken, hafta ortasına doğru 39 dereceye tırmanması bekleniyor. Bazı bölgelerde, nehir ve göllerden su alımına sınırlamalar getirildi.

