Eski bakan yardımcısı yolsuzluktan tutuklandı!

Polonya eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk yolsuzluk şüphesiyle tutuklandı. PiS hükümetinin hapisteki tek eski üyesi o değil. Parlamento ayrıca aşırı sağcı bir milletvekiline karşı da harekete geçti.

Polonya’daki soruşturmacılar eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk’i yolsuzluk şüphesiyle tutukladı.

Wawrzyk yakın zamanda oylanan ulusal muhafazakar PiS hükümetinin bir üyesiydi.

Yolsuzlukla mücadele kurumu CBA, kendisinin “vize işlemlerinin hızlandırılmasıyla bağlantılı olarak ücretli adam kayırmacılık” nedeniyle soruşturulduğunu söyledi.

2019’dan bu yana konsolosluk işlerinden sorumlu olan Wawrzyk, geçtiğimiz ağustos ayında aniden Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevinden alınmıştı.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, dışişleri bakan yardımcısının, aracıların büyük meblağlar karşılığında Polonya vizesi teklif ettiği sistemin arkasındaki beyin olduğu söyleniyor.

Asya ve Afrika’dan gelen göçmenler genellikle Polonya vizeleriyle Schengen bölgesinde seyahat etmeye devam ediyorlardı.

Çok girişli vizeler özellikle popülerdi. Polonya yolsuzlukla mücadele dairesine göre, davayla ilgili halihazırda dokuz kişi suçlandı.

2 siyasetçi açlık grevinde

Yaklaşık bir hafta önce PiS partisinden iki siyasetçi tutuklandı.

Eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ve yardımcısı Maciej Wasik, temyizin ardından Aralık ayında Varşova bölge mahkemesi tarafından görevi kötüye kullanmaktan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaminski tutukluluğunun ilk gününde açlık grevine başladı. Mahkeme zorla besleme kararı verdi.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda bunu Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda duyurdu.

PiS bağlantılı Duda, Adalet Bakanı Adam Bodnar’ı Mariusz Kaminski ve Maciej Wasik’in hapis cezalarına son vermeye çağırdı.

PiS’li politikacı, aldığı hapis cezasını açlık greviyle protesto ediyor. Kendisini siyasi mahkum olarak görüyor. Kaminski ve yardımcısı Maciej Wasik’in mahkumiyeti, bir yıl süren bir anlaşmazlığın ardından geldi.

Her ikisi de tutuklanmadan önce başkanlık sarayında koruma talebinde bulunmuştu. Duda, kendisini ikinci kez affetmek istediğini açıklamıştı.

Milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Bu arada Polonya parlamentosu bir milletvekiline karşı harekete geçti.

Aralık ayında meydana gelen Yahudi karşıtı olayın ardından Parlamento, aşırı sağcı bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı.

Grzegorz Braun, Yahudi Hanuka menorasının mumlarını söndürmek için yangın söndürücü kullandı ve Yahudi cemaatinden bir kişiyi yaraladı.

Eylem parlamento salonunun dumanla dolmasına neden oldu.

Polonya savcılığı, geniş çapta öfke ve dehşete neden olan olayın ardından soruşturma başlattı. Kendi ifadelerine göre, Braun’u diğer şeylerin yanı sıra mülke zarar vermek ve dini bir nesneyi aşağılamakla suçlamak istiyor.

Milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla böyle bir adımın önü artık açıldı.

Mülke zarar vermek, dini sembollere hakaret etmek ve kişiyi yaralamak suçlarından suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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