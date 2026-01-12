Giorgia Meloni’den Trump’a sert sözler!

Giorgia Meloni: McDonald’s’ları mı basmalıyız?

Danimarka’nın Grönland özerk bölgesini ele geçireceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa arasındaki ilişkiler çatırdıyor.

Trump’ın “ABD olmadan NATO bir hiçtir” sözüne İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’den sert yanıt geldi.

Meloni, “Yol gösterici ilkelerimiz AB ve NATO. Bu nedenle bu alanlarda işbirliği arıyorum. Bu strateji yanlış mı? O halde alternatif benim için resmileştirilmeli. NATO’dan ayrılmalı mıyız? Amerikan üslerini kapatmalı mıyız, ticari ilişkileri kesmeli miyiz, McDonald’s’a baskın mı düzenlemeliyiz?” dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, geleneksel yılbaşı basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin ortak bir tutum belirleyerek Rusya ile müzakerelere başlaması gerektiğini ifade etmişti.

Il Secolo d’Italia gazetesinin aktardığına göre Meloni, Avrupa’nın diplomatik süreçte daha etkin bir rol oynaması çağrısında bulunmuştu.

İtalyan lider, atanacak temsilcinin sadece Ukrayna ile değil, Rusya ile de müzakereleri yürütmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Meloni, Avrupa’nın diplomatik denklemdeki yerini yeniden tanımlaması gerektiğine işaret ederek, “Avrupa’nın da Rusya ile konuşması gereken anın geldiğine inanıyorum. Çünkü Avrupa, müzakerelerin bu aşamasına sadece taraflardan biriyle konuşarak katılmaya karar verirse, sunacağı pozitif katkı sınırlı kalacaktır” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Başbakan Meloni, müzakere sürecinde Avrupa ülkelerinin koordinasyonsuz hareket etmemesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu. Meloni, “uyumsuz” ve dağınık bir yaklaşımın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “hizmet etmek” anlamına geleceğini belirtmişti.

Meloni, Rusya’nın uluslararası platformlardaki statüsüne ilişkin ise “Benim görüşüme göre, Rusya’nın G8 formatına dönüşünden bahsetmek için henüz erken” demişti.

Son günlerde Ukrayna’daki krizin çözümüne yönelik temel müzakere çabaları Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak yürütülüyor. Washington yönetimi, bir yandan Moskova ile istişarelerde bulunurken diğer yandan Ukrayna ile görüşmelerini sürdürüyor.

