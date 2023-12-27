Köln Katedrali’ne saldırı uyarısı: Tacikler gözaltında

Köln Katedrali’ndeki tehlikeye ilişkin soruşturma sırasında polis, Noel arifesinde bir apartman dairesinde arama yaptı ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Polisin özel kuvvetlerle yaptığı arama Noel arifesinde gerçekleştirildi ancak kamuoyuna bugün duyuruldu.

Alman medyasındaki haberlere göre gözaltına alınanlardan dördü serbest bırakıldı, biri tehlikeyi önlemek için en az 7 Ocak’a kadar gözaltında kalacak.

Köln polisine göre şüpheli, hakkında devlet güvenliğiyle ilgili bilgilerin bulunduğu 30 yaşında bir Tacik.

Köln polisinin talebi üzerine Oberhausen bölge mahkemesi, gözaltı kararını 7 Ocak’a kadar onayladı.

Köln kriminal polisi başkanı Michael Esser şunları vurguladı: “Halkı, katedrali ve yaklaşan Yılbaşı kutlamalarını korumak için tüm yasal seçenekleri kullanıyoruz.”

Köln Katedrali’nde yılbaşına kadar güvenlik önlemleri

WDR’nin verdiği bilgilere göre yılbaşı gecesi en az altı polis birimi katedralde görev yapacak.

Köln Katedrali‘nde güvenlik önlemleri yılbaşına kadar uygulanmaya devam edecek.

Güvenlik kontrollerinin ardından kilise ayinleri ve günah çıkarma işlemleri hâlâ mümkün olacak ancak katedral büyük ölçüde turistlere kapalı kalacak.

Çatı turu, kazı turu, hazine veya seyir platformu ziyareti yapılmayacak. Ancak önceden kararlaştırılan iç turlar gerçekleştirilecek.

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