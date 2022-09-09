İngiltere’nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles

Prens Charles’ın Kral tacını takabilmesi için bazı aşamaların geçilmesi gerekiyor.

Prens Charles Kral 3. Charles olarak anılmayı deklare etti. Yalnızca onun değil oğlunun ünvanı da değişecek.

Veliaht Prens haline gelecek olan William, babasına ait olan Galler Prensi ünvanını otomatik olarak almıyor. Ancak yine babasına ait olan Cornwall Dükü ünvanını hemen alacak. Eşi Catherine de Cornwall Düşesi ünvanını…

Prens Charles, Kral ilan edilecek.

İlk 24 saat içinde Charles, Kral ilan edilecek. Bu ilk tören St James’s Sarayı’nda Katılım Konseyi önünde gerçekleşecek.

Bu konseyin üyeleri arasında kıdemli milletvekilleri, bazı üst düzey kamu görevlileri ile Londra Belediye Başkanı da yer alıyor.

Bu törene 700’den fazla kişi katılabilir ancak süre darlığı nedeniyle toplanacak konseyin sayıca bunu altında kalması bekleniyor.

1952 yılındaki son konsey yaklaşık 200 kişi ile toplanmıştı.

Kral geleneksel olarak bu törene katılmıyor.

Bu toplantıda Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü açıklanacak ve yeni hükümdarın ilanı sesli olarak okunacak.

Bu ilanda kullanılan ifadelerde değişiklikler olabiliyor ama geleneksel olarak dualar ve bağlılık ifadelerinden oluşuyor. Giden hükümdar anılırken, yerini alana bağlılık dile getiriliyor.

Bu ilan daha sonra Başbakan ve Canterbury Başpiskoposusunun da bulunduğu bazı üst düzey kişiler tarafından imzalanıyor.

Trompetçiler Charles’ın Kral olduğu halka ilan edilecek.

Katılım Konseyi geleneksel olarak bir gün içinde yeniden, bu kez Kral’ın da katılımı ile toplanıyor.

İngiltere’de Kral ya da Kraliçe devletin de başı konumunda bulunuyor. Ancak örneğin ABD‘de Başkanlığın değişiminde olduğu gibi bir yemin töreni ile göreve başlamıyor. Bunun yerine yeni Kral tarafından, geçmişi 18. yüzyıla giden bir beyanname okunacak.

Trompetçilerin seremonisi sonrası Charles’ın Kral olduğu halka ilan edilecek. Bu anons St James’s Sarayı’ndaki balkondan, bu iş için görevli kişi tarafından yapılacak.

Bu görevli, “Tanrı Kralı korusun” diye bağıracak ve 1952 yılından bu yana ilk kez İngiltere ulusal marşı “Tanrı Kralı korusun” sözleri ile söylenecek.

Hyde Park’ta, Londra Kulesi’nde ve kraliyet gemilerinden kutlama amaçlı olarak tüfek ve top atışı yapılacak, Charles’ın kral olduğu Edinburgh (İskoçya), Cardiff (Galler) ve Belfast’ta (Kuzey İrlanda) da ilan edilecek.

Kral Charles’ın Taç giyme töreni naklen yayınlanacak

Sürecin sembolik olarak en önemli aşaması Charles’ın tacı giydiği tören olacak. Gerekli olan hazırlık nedeniyle bunun Charles’ın kral olarak ilan edilmesinin hemen sonrasında olması beklenmiyor. Kraliçe Elizabeth Şubat 1952’de tahta çıktı ama Haziran 1953’te taç giydi.

Son 900 yıldır taç giyme törenleri Westminster Kilisesi’nde yapılıyor. 1. William orada taç giyen ilk hükümdardı, Charles ise 40. olacak.

Anglikan Kilisesi adetleri ile yapılacak dini törende Canterbury Başpiskoposu, Charles’a, yapımı 1661 yılına uzanan kraliyet tacını takacak.

Bu taç, Londra Kulesi’nde yer alan Kraliyet mücevherlerinin en önemli parçası ve 2 kilo 230 gram ağırlığı nedeniyle de yalnızca tören sırasında takılıyor.

Kraliyet düğünlerinin aksine taç giyme töreni bir devlet etkinliği ve bu nedenle de maliyeti hükümet tarafından karşılanıyor. Bu nedenle de davetli listesine de son noktada hükümeti onay veriyor.

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